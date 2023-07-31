بنزيما يقود الاتحاد الى ربع نهائي البطولة العربية والهلال يسقط امام السد

الإثنين 31 يوليو-تموز 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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سجل الوافد الجديد الفرنسي كريم بنزيما للمباراة الثانية تواليا ليقود فريقه اتحاد جدة السعودي للفوز على الصفاقسي التونسي 1-0 والتأهل مبكرا إلى ربع نهائي كأس العرب للأندية البطلة.

وخلال المباراة التي جمعت الفريقين يوم الأحد في ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى، سجل بنزيما الهدف الوحيد في المباراة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 63.

وسجل بنزيما للمباراة الثانية على التوالي بعدما أحرز هدفا في الجولة الأولى عندما تغلب الاتحاد على الترجي التونسي 2-1.

وبهذا الفوز، رفع الاتحاد رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الأولى وضمن رسميا التأهل للدور ربع النهائي.

شاهد هدف بنزيما

في المقابل، تلقى الصفاقسي الهزيمة الثانية تواليا ليفقد كل آماله في التأهل.

ويلعب الاتحاد في الجولة الثالثة الأخيرة مع الشرطة العراقي صاحب المركز الثاني مع أربع نقاط بعد تعادله مع الترجي امس، فيما يواجه الصفاقسي مواطنه الترجي الثالث مع نقطة واحدة.

وفي المباراة الأخرى بات الهلال السعودي مهددا بالخروج المبكر من بطولة الأندية العربية المقامة على أرضه، بسقوطه أمام السد القطري 2-3 في الوقت القاتل، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

وسجل ثلاثية السد، الجزائري بغداد بونجاح في الدقيقة 40، وطارق سلمان (50)، والإكوادوري غونزالو بلاتا (90+3)، فيما سجل هدفي الهلال، البرازيلي ميشايل ديلغادو (10)، وسالم الدوسري (68 من ركلة جزاء).

ورفع السد رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة بينما تراجع الهلال للمركز الأخير بنقطة واحدة، في حين يملك كل من الوداد المغربي وأهلي طرابلس الليبي نقطتين بعد تعادلهما 1-1 في وقت سابق .

ويلعب الهلال مع الوداد في الجولة الأخيرة فيما يقابل السد نادي أهلي طرابلس.