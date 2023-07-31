الإنتقالي يضع على الأمم المتحدة مطالب ''انفصالية''

الإثنين 31 يوليو-تموز 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-عدن

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طالب المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، الأمم المتحدة بممارسة الضغوط على الحكومة لتشكيل الوفد التفاوضي المشترك لمجلس القيادة الرئاسي، ووضع إطار تفاوضي خاص للقضية الجنوبية.

وشدد رئيس وحدة شؤون المفاوضات بالانتقالي "ناصر الخبجي" خلال لقائه القائم بأعمال مدير مكتب المبعوث الأممي في عدن السيد "برت سكوت"، على ضرورة إنهاء حالة الجمود التي تمر بها العملية السياسية.

الخُبجي دعا المجتمع الدولي والمبعوث الأممي لاتخاذ موقفٍ حاسم إزاء اعتداءات الحوثيين على المناطق الجنوبية، مؤكدا أن محاولة تجاهل القضية الجنوبية، في إشارة إلى مطلب الانفصال، لن يؤدي إلى تقدم حقيقي لإحلال السلام، حد تعبيره.