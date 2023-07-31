الحوثيون يطالبون بمرجعيات جديدة ويتوعدون بالذهاب الى خيارات اخرى

الإثنين 31 يوليو-تموز 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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وضعت جماعة الحوثي عراقيل جديدة في طريق السلام حيث طالبت هذه المرة بتأسيس ما اسمته ''مرجعيات جديدة للسلام''، معتبرة أن ملف الرواتب أساسي لبناء الثقة والدخول في أجواء السلام.

وتوعد القيادي الحوثي "حسين العزي"، بالذهاب نحو خيارات أخرى في حال استمرار ما وصفه بالمماطلة من قبل التحالف.

وزعم أن طريق السلام واضح، ويتمثل في رفع ما أسماه الحصار ومعالجة آثار وملفات الحرب الإنسانية والاقتصادية، مشيرا إلى أن واشنطن لا تريد وقف الحرب باليمن، حد قوله.

وأشار القيادي الحوثي إلى أن تعثر تنفيذ الرحلات الإضافية في مطار صنعاء خطوة تعكس عدم رغبة التحالف في السلام وبناء الثقة، حسب تعبيره، لافتا إلى أن المليشيا تتحلى حاليا بضبط النفس وترك خيارات الحرب إلى اللحظة الأخيرة.

وتأتي تصريحات الحوثيين بعد إعلانها توقف المفاوضات مع السعودية عند نقطة المرتبات.

وفي المقابل جددت الحكومة استعدادها للذهاب إلى أي مشاورات تفضي الى سلام دائم وعادل وشامل يستند إلى المرجعيات الثلاث، متهمة مليشيا الحوثي بوضع العراقيل لإجهاض عملية السلام.

وشدد رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر خلال لقائه المساعد الخاص لوزير الخارجية اليابانية لشؤون اليمن كاتسيويوشي هاياشي، على ضرورة المضي قدمًا في رفع الحصار عن تعز، وإطلاق سراح كل المعتقلين والأسرى والمختطفين.

بن دغر طالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف حاسم تجاه خروقات المليشيا الحوثية وإلزامها بتنفيذ الاتفاقات والقرارات الأممية لتحقيق السلام.