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متوسط الرواتب الشهرية للموظفين في العالم.. سويسرا اولا واليمن خارج التصنيف

الإثنين 31 يوليو-تموز 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات
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اليمن خارج التصنيف

متوسط الرواتب الشهرية للموظفين في العالم حسب الدول وفقًا لمؤشر نومبيو: 

1. سويسرا: 6,360 دولار

2. لوكسمبورج: 5,167 دولار

3. سنغافورة: 5,087 دولار

4. الولايات المتحدة: 4,662 دولار

5. أيسلندا: 4,375 دولار

6. قطر: 4,149 دولار

7. الإمارات: 3,614 دولار

8. هولندا: 3,552 دولار

9. الدنمارك: 3,546 دولار

10. النرويج: 3,490 دولار

11. أستراليا: 3,345 دولار

12. ألمانيا: 3,067 دولار

14. كندا: 3,034 دولار

16. بريطانيا: 2,976 دولار 

20. السويد: 2,659 دولار

21. الكويت: 2,651 دولار

22. النمسا: 2,641 دولار

24. فرنسا: 2,527 دولار

27. عمان: 2,203 دولار 

29. السعودية: 2,036 دولار

30. إسبانيا: 1,977 دولار

31. إيطاليا: 1,724 دولار

46. الصين: 1,009 دولار

64. الهند: 599 دولار

65. روسيا: 560 دولار

82. المغرب: 401 دولار 

84. تركيا: 388 دولار

92. ليبيا: 308 دولار

93. تونس: 299 دولار

94. إيران: 273 دولار

95. الجزائر: 270 دولار

96. بنغلاديش: 255 دولار

100. باكستان: 156 دولار

101. مصر: 146 دولار

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