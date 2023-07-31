الحوثيون يطالبون بمرجعيات جديدة ويتوعدون بالذهاب الى خيارات اخرى متوسط الرواتب الشهرية للموظفين في العالم.. سويسرا اولا واليمن خارج التصنيف تعرف على 5 أسلحة فتاكة أرسلها الغرب إلى أوكرانيا غير معادلات المعارك إيران تشعل فتيل الأزمة من جديد وتوجه رسالة للكويت والسعودية وتكشف عن خطوتها المقبلة إذا لم تكن هناك رغبة في التفاهم عن حق آرش الغازي اشتعال الحرب من جديد ولكن من نوع آخر… الكشف عن برمجيات صينية خبيثة تحاول التسلل للأنظمة العسكرية الأمريكية النفط يتجه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية في أكثر من عام اشتعال قتال عنيف شرق أوكرانيا.. وهجوم بالمسيرات على موقع أمنية روسية.. وهذه آخر التطورات آخرها قطار نيوكاسل.. 19 صفقة عالمية في الدوري السعودي فيلم المراهقون اليمني يحصد جائزة في مهرجان دربان السينمائي كأس العرب للأندية.. الهلال السعودي يواجه خطر الخروج بعد سقوطه الدرامي
اليمن خارج التصنيف
متوسط الرواتب الشهرية للموظفين في العالم حسب الدول وفقًا لمؤشر نومبيو:
1. سويسرا: 6,360 دولار
2. لوكسمبورج: 5,167 دولار
3. سنغافورة: 5,087 دولار
4. الولايات المتحدة: 4,662 دولار
5. أيسلندا: 4,375 دولار
6. قطر: 4,149 دولار
7. الإمارات: 3,614 دولار
8. هولندا: 3,552 دولار
9. الدنمارك: 3,546 دولار
10. النرويج: 3,490 دولار
11. أستراليا: 3,345 دولار
12. ألمانيا: 3,067 دولار
14. كندا: 3,034 دولار
16. بريطانيا: 2,976 دولار
20. السويد: 2,659 دولار
21. الكويت: 2,651 دولار
22. النمسا: 2,641 دولار
24. فرنسا: 2,527 دولار
27. عمان: 2,203 دولار
29. السعودية: 2,036 دولار
30. إسبانيا: 1,977 دولار
31. إيطاليا: 1,724 دولار
46. الصين: 1,009 دولار
64. الهند: 599 دولار
65. روسيا: 560 دولار
82. المغرب: 401 دولار
84. تركيا: 388 دولار
92. ليبيا: 308 دولار
93. تونس: 299 دولار
94. إيران: 273 دولار
95. الجزائر: 270 دولار
96. بنغلاديش: 255 دولار
100. باكستان: 156 دولار
101. مصر: 146 دولار