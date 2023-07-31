تعرف على 5 أسلحة فتاكة أرسلها الغرب إلى أوكرانيا غير معادلات المعارك إيران تشعل فتيل الأزمة من جديد وتوجه رسالة للكويت والسعودية وتكشف عن خطوتها المقبلة إذا لم تكن هناك رغبة في التفاهم عن حق آرش الغازي اشتعال الحرب من جديد ولكن من نوع آخر… الكشف عن برمجيات صينية خبيثة تحاول التسلل للأنظمة العسكرية الأمريكية النفط يتجه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية في أكثر من عام اشتعال قتال عنيف شرق أوكرانيا.. وهجوم بالمسيرات على موقع أمنية روسية.. وهذه آخر التطورات آخرها قطار نيوكاسل.. 19 صفقة عالمية في الدوري السعودي فيلم المراهقون اليمني يحصد جائزة في مهرجان دربان السينمائي كأس العرب للأندية.. الهلال السعودي يواجه خطر الخروج بعد سقوطه الدرامي ب 8 خطوات بسيطة كيف تعرف البطيخ الناضج من الأقرع بالعين المجردة فقط؟.. لا تحتاج نصائح الخبراء الأجهزة الأمنية بتعز تضبط قاتل المجني عليه عبدالعزيز سلطان ..تفاصيل الحادثة قبل ثلاثة أشهر
أكد وزير النفط الإيراني، جواد أوجي أن طهران تتابع حقوقها ومصالحها فيما يتعلق بحقل "آرش" الغازي، الذي تعتبره حقلا مشتركا مع الكويت والسعودية، ولن تتسامح مع أي انتهاك لحقوقها.
وقال جواد أوجي على هامش جلسة لمراجعة خطط ومشاريع متعلقة بحقول النفط والغاز المشتركة أمس الأحد، "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم دائما التسوية الودية للقضايا الحدودية والبحرية مع جيرانها"، حسبما نقلت عنه وكالة "مهر".
وتابع: "فيما يتعلق باستغلال حقول النفط والغاز المشتركة، سلكنا دائما طريق التفاوض والتفاهم مع الجيران، وبالنسبة لحقل "آرش" أيضا إيران تريد إجراء عملية مشتركة"، مستدركا بقوله: "لكن إذا لم تكن هناك رغبة في التفاهم والتعاون فإن إيران ستدرج توفير الحقوق والمزايا واستغلال واستكشاف الموارد المذكورة في برامج عملها ولن تسمح بأي انتهاك لحقوقها".
وفي وقت سابق هذا الشهر أكدت السعودية أنها والكويت فقط تملكان حق استغلال الثروات الطبيعية في حقل غاز "الدرة" المتنازع عليه مع إيران، بعدما أعلنت طهران استعدادها لبدء التنقيب فيه.
من جانبه، أعلن وزير النفط الكويتي سعد البراك رفض بلاده للإجراءات الإيرانية تجاه حقل الدرة البحري، مؤكدا أن الحقل "ثروة طبيعية كويتية سعودية، وليس لأي طرف آخر أي حقوق فيه لحين حسم ترسيم الحدود البحرية