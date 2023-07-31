اشتعال الحرب من جديد ولكن من نوع آخر… الكشف عن برمجيات صينية خبيثة تحاول التسلل للأنظمة العسكرية الأمريكية

الإثنين 31 يوليو-تموز 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، بأن الصين نشرت برمجيات خبيثة داخل الشبكات الأمريكية، يمكنها تعطيل أو إبطاء العمليات العسكرية حال حدوث صراع.

وقالت الصحيفة في تقرير لها؛ إن اكتشاف هذه البرمجيات الخبيثة أثار مخاوف من أن القراصنة الصينيين، ربما قد أدخلوا رموزا مصممة لتعطيل العمليات العسكرية الأمريكية في حالة حدوث صراع، بما في ذلك إذا تحركت بكين لغزو تايوان.

وتعمل إدارة الرئيس، جو بايدن، على تعقب هذه البرمجيات المكونة من شيفرات والقضاء عليها، في حين نقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين في الكونغرس قوله؛ إن البرمجيات الصينية يمكن أن تمنح بكين القدرة على تعطيل أو إبطاء عمليات الانتشار العسكرية الأمريكية، أو إعادة الإمداد عن طريق قطع الطاقة والمياه والاتصالات عن القواعد العسكرية.

وتسود إدارة بايدن خشية من أن تأثير هذا الاختراق قد يكون أوسع بكثير، بالنظر إلى أن البنية التحتية غالبا ما تزود منازل وشركات المواطنين الأمريكيين العاديين، ما يعني سهولة وصول وانتشار البرمجيات الصينية.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤولين قولهم؛ إن التحقيقات تظهر أن الجهود الصينية تبدو أكثر انتشارا في الولايات المتحدة وفي المنشآت الأمريكية في الخارج، دون أن يشيروا إلى مدى انتشار هذه الشيفرات في الشبكات حول العالم