النفط يتجه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية في أكثر من عام

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اقتربت أسعار النفط من أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر، الاثنين، متجهة لتحقيق أكبر مكاسب شهرية لها في أكثر من عام، وسط توقعات بأن تمدد السعودية الخفض الطوعي للإنتاج إلى أيلول/ سبتمبر، مع شح الإمدادات العالمية.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات إلى 84.90 دولارا للبرميل.
كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا ليسجل 80.41 دولارا للبرميل.
وينتهي عقد خام برنت لشهر أيلول/ سبتمبر في وقت لاحق اليوم.
وكان عقد تشرين الأول/ أكتوبر الأكثر نشاطا، حيث سجل 84.23 دولارا للبرميل بانخفاض 18 سنتا.
وكان برنت وغرب تكساس الوسيط استقرا الجمعة عند أعلى مستوياتهما منذ نيسان/ أبريل، ليستمرا في تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، بعد أن تلقت الأسعار دعما جراء شح إمدادات النفط العالمية، وتوقعات بإنهاء رفع أسعار الفائدة الأمريكية.
والخامان في طريقهما لإنهاء شهر تموز/ يوليو بتحقيق أكبر مكاسب شهرية منذ كانون الثاني/ يناير 2022.
وتوقع محللون أن تمدد السعودية الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط، بمعدل مليون برميل يوميا لمدة شهر آخر، ليشمل أيلول/ سبتمبر.
وقال محللو بنك جولدمان ساكس في مذكرة يوم 30 تموز/ يوليو: "ارتفعت أسعار النفط 18 بالمئة منذ منتصف الشهر الماضي، حيث أدى الارتفاع القياسي على الطلب وخفض المعروض السعودي إلى عودة العجز في الأسواق، وسط تخلي السوق عن حالة التشاؤم بشأن النمو".
وأضاف المحللون: "ما زلنا نتوقع أن يستمر الخفض السعودي الإضافي البالغ مليون برميل يوميا، وأن ينخفض إلى النصف اعتبارا من تشرين الأول/ أكتوبر". وحافظ البنك على توقعاته لخام برنت عند 86 دولارا للبرميل لشهر كانون الأول/ ديسمبر، ويتوقع أن ترتفع الأسعار إلى 93 دولارا في الربع الثاني من 2024.