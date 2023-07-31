اشتعال قتال عنيف شرق أوكرانيا.. وهجوم بالمسيرات على موقع أمنية روسية.. وهذه آخر التطورات

الإثنين 31 يوليو-تموز 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قال مسؤول أوكراني كبير إن قتالا عنيفا، وقع في شمال شرق البلاد، مشيرا إلى أن قوات كييف تحافظ على مواقعها وتحقق مكاسب في بعض المناطق.

وقال الجيش الروسي إنه أوقف القوات الأوكرانية في الشمال الشرقي.

وأضاف أنه أسقط ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية حاولت قصف موسكو وألحقت أضرارا بمبنى شاهق يضم مكاتب حكومية.

حيث تقول القوات الأوكرانية إنها تعيد السيطرة على الأراضي التي فقدتها عندما استولت القوات الروسية على المدينة في مايو أيار.

ولم تعلن أوكرانيا بشكل مباشر مسؤوليتها عن هجمات الطائرات المسيرة، لكن زيلينسكي قال إن الحرب "تعود تدريجيا إلى الأراضي الروسية".

هجمات ليلية وشنت القوات الروسية أحدث هجوم في سلسلة الهجمات الجوية الليلية حيث قصفت ما وصفه المسؤولون بأنه "مبنى غير سكني" في مدينة خاركيف شمال شرق البلاد.

وتسبب القصف في اندلاع حريق ولكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وقال زيلينسكي إن عدد القتلى جراء الضربة الروسية على مدرسة في بلدة سومي الشمالية الذي جرى السبت ارتفع إلى اثنين بعد أن أزالت فرق الإنقاذ الأنقاض من الموقع.

وقالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني إن القوات الروسية "تحاول طردنا" من مواقع مرتفعة في الشمال الشرقي احتلتها موسكو بعد غزوها في شباط/فبراير 2022 لكن القوات الأوكرانية تمكنت من استعادتها لاحقا.

وأوضحت أن القوات الروسية تكبدت "خسائر لا تقل عما تكبدته خلال المعارك المحتدمة في باخموت" التي سقطت في أيدي القوات الروسية بعد قتال دام أكثر من عشرة أشهر.

واندلعت اشتباكات عنيفة أيضا حول مدينتي كوبيانسك وليمان في شمال شرق أوكرانيا. هجوم بالمسيرات استهدف هجوم أوكراني بطائرة مسيّرة مركزا للشرطة الروسية في منطقة بريانسك الحدودية مع أوكرانيا ليل الأحد الإثنين، من دون أن يؤدي الى سقوط ضحايا، وفق ما أعلن مسؤول محلي.

وقال حاكم المنطقة ألكسندر بوغوماز إن "القوات الأوكرانية هاجمت خلال الليل مقاطعة تروبتشفسكي...

أصابت طائرة مسيّرة مركز الشرطة في هذه المقاطعة. لا ضحايا"، مشيرا الى تعرّض النوافذ وسقف المبنى لأضرار جراء الهجوم.

من جانبه قال ممثل وزارة الدفاع الروسية في مقاطعة خيرسون إن القوات الروسية تهاجم القوات الأوكرانية في منطقة جسر أنتونوفسكي في مدينة خيرسون، وأن الوضع هناك يتغير لصالح مجموعة دنيبر الروسية.

وأكد ممثل وزارة الدفاع أن "الوحدات الروسية نفذت بنجاح مهام قتالية لتدمير العدو في منطقة جسر أنتونوفسكي".

ويدور قتال عنيف بين الطرفين، عند منطقة جسر أنتونوفسكي، من أجل السيطر عليه، لأهميته في الانتقال إلى الطرف الثاني من خيرسون عند نهر دنيبر، وسهولة نقل الإمدادات في المعارك.

بدوره قال رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية "شرق"، أوليغ تشيخوف، إن قواتهم دمرت دبابة من طراز "ليوبارد" وعدد من مركبات المشاة القتالية في اتجاه زابوروجيه الأحد.

وقال تشيخوف: "دمرت نيران المدفعية محطة حرب إلكترونية في منطقة التجمع السكني رابوتينو، كما دمرت منظومة صواريخ دبابة من طراز "ليوبارد".

وأضاف: "دمرت مدافع الهاون مستودعا للذخيرة في قرية ماليي تشيرباكي. ودمرت ذخائر "لانسيت" مدفع هاوترز من طراز "M777" ومدفع هاون من طراز "دي-20" في مناطق بالقرب من التجمع السكني أوريخوفو وشرق التجمع السكني بافلوفكا في منطقة زابوروجيه، وذلك بالإضافة إلى العديد من مركبات المشاة القتالية في منطقة التجمع السكني نوفودانيلوفكا