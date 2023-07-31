فيلم المراهقون اليمني يحصد جائزة في مهرجان دربان السينمائي

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حصد فيلم "المرهقون" للمخرج اليمني عمرو جمال جائزة جديدة من مهرجان "دربان" السينمائي الدولي في دورته الرابعة والأربعين التي اختتمت أعمالها يوم أمس الأحد في جنوب إفريقيا.
ومنحت لجنة تحكيم المهرجان، الذي ينظمه مركز الفنون الإبداعية بجامعة كوازولو ناتال، جائزة أفضل سيناريو لكاتبي الفيلم مازن رفعت وعمرو جمال.
وتنافس 20 فيلما ضمن مسابقة الفيلم الروائي الطويل بالمهرجان الذي أقيم في الفترة من 20 إلى 30 يوليو بمدينة دربان الساحلية.
وقال رفعت إن "هذه أحدث جائزة دولية لصناع الفيلم الذي نال خلال هذا العام جائزة التحكيم الخاصة من مهرجان تايبه السينمائي وجائزة من مهرجان بلنسية وجائزتين من مهرجان برلين".
يذكر أن أحداث الفيلم تدور حول زوجين يعانيان بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة في اليمن في ظل تربيتهما لثلاثة أطفال.
ومع اكتشاف الزوجة حملها من جديد تبدأ في التفكير بإجهاض نفسها رغم إدراكها للعواقب الاجتماعية التي قد تنجم عن هذا الفعل.
وهذا هو الفيلم الثاني للمخرج، المولود في مدينة عدن، بعد فيلمه "عشرة أيام قبل الزفة" الذي لاقى نجاحا جماهيريا عند عرضه في 2018 ونال جوائز عديدة من مهرجانات سينمائية دولية