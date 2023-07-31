كأس العرب للأندية.. الهلال السعودي يواجه خطر الخروج بعد سقوطه الدرامي

الإثنين 31 يوليو-تموز 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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بعد سقوطه بات الهلال السعودي مهددا بالخروج المبكر من بطولة الأندية العربية المقامة على أرضه، بسقوطه أمام السد القطري 2-3 في الوقت القاتل، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

وسجل ثلاثية السد، الجزائري بغداد بونجاح في الدقيقة 40، وطارق سلمان (50)، والإكوادوري غونزالو بلاتا (90+3)، فيما سجل هدفي الهلال، البرازيلي ميشايل ديلغادو (10)، وسالم الدوسري (68 من ركلة جزاء).

ورفع السد رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة بينما تراجع الهلال للمركز الأخير بنقطة واحدة، في حين يملك كل من الوداد المغربي وأهلي طرابلس الليبي نقطتين بعد تعادلهما 1-1 في وقت سابق اليوم.

ويلعب الهلال مع الوداد في الجولة الأخيرة فيما يقابل السد نادي أهلي طرابلس