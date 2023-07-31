فيلم المراهقون اليمني يحصد جائزة في مهرجان دربان السينمائي كأس العرب للأندية.. الهلال السعودي يواجه خطر الخروج بعد سقوطه الدرامي ب 8 خطوات بسيطة كيف تعرف البطيخ الناضج من الأقرع بالعين المجردة فقط؟.. لا تحتاج نصائح الخبراء الأجهزة الأمنية بتعز تضبط قاتل المجني عليه عبدالعزيز سلطان ..تفاصيل الحادثة قبل ثلاثة أشهر تصريح جديد للحكومة الشرعية بشأن تعز.. تفاصيل تحدى الحكومة ودعم احتجاجات “مهسا أميني”.. من هو “آية الله العظمى الجديد” الذي اغضب السلطات الإيرانية؟ المليشيات الحوثية تطالب الأمم المتحدة باعتماد مرجعيات جديدة للتسوية السياسية مليشيا الحوثي تسوق الوهم للمجتمعات في مناطق سيطرتها كلما أحست بالخطر "الغاز الايراني أكبر دليل لتسويق الوهم " هل انت منهم.. فيس بوك تعلن دفع أكثر من 700 مليون دولار تعويضات لـ 87 مليون مستخدم الأهلي السعودي يعلن رسمياً عن إبرام صفقة كبيرة
بعد سقوطه بات الهلال السعودي مهددا بالخروج المبكر من بطولة الأندية العربية المقامة على أرضه، بسقوطه أمام السد القطري 2-3 في الوقت القاتل، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.
وسجل ثلاثية السد، الجزائري بغداد بونجاح في الدقيقة 40، وطارق سلمان (50)، والإكوادوري غونزالو بلاتا (90+3)، فيما سجل هدفي الهلال، البرازيلي ميشايل ديلغادو (10)، وسالم الدوسري (68 من ركلة جزاء).
ورفع السد رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة بينما تراجع الهلال للمركز الأخير بنقطة واحدة، في حين يملك كل من الوداد المغربي وأهلي طرابلس الليبي نقطتين بعد تعادلهما 1-1 في وقت سابق اليوم.
ويلعب الهلال مع الوداد في الجولة الأخيرة فيما يقابل السد نادي أهلي طرابلس