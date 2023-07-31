ب 8 خطوات بسيطة كيف تعرف البطيخ الناضج من الأقرع بالعين المجردة فقط؟.. لا تحتاج نصائح الخبراء

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قدم مختصو هيئة الجودة الروسية إرشادات للمستهلكين لكيفية اختيار البطيخ الناضج بدون أخطاء، من خلال معاينتها بالعين المجردة.
أولاً: ذيل ثمرة البطيخ الجاف لا يعني بشكل قاطع أن الثمرة نفسها ناضجة، فقد يجف أثناء النقل، بينما اللب نفسه غير ناضح.
من الضروري الانتباه إلى سلامة القشرة الخارجية للبطيخة. فإذا عثرت على شقوق وكدمات، فهذا قد يشير إلى أن كائنات حية دقيقة ضارة ربما تكون قد تسللت للداخل، أيضا، ولا ينصح بطلب تذوق البطيخ قبل شرائه.
لا تنس التطبيل على البطيخة، فصوت البطيخة الناضجة يجب أن يكون ما بين الصوت الأصم، والصوت الرنان.
فإذا كان الصوت أصم تماما، فقد يكون اللب ناضجا أكثر من اللازم، وإذا كان هناك صوت رنين قوي، فمن المحتمل جدًا أن تكون الثمرة ما زالت غير ناضجة.
أكد الخبراء أن البطيخ الناضج يبدو كاملا ونظيفا بقشرة غير لامعة، ولكن بخطوط براقة مشرقة. بينما الجزء الملامس للأرض من البطيخ يجب أن يكون أصفر ساطعا