الأجهزة الأمنية بتعز تضبط قاتل المجني عليه عبدالعزيز سلطان ..تفاصيل الحادثة قبل ثلاثة أشهر

الإثنين 31 يوليو-تموز 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قال الإعلام الأمني لشرطة محافظة تعز، اليوم الأحد 30يوليو _ تموز، انه تمكن من القبض على أحد المتهمين، بقضية قتل حدثت قبل أكثر من ثلاثة أشهر.

وبحسب ما نشره مركز الإعلام الأمني فإن شرطة تعز تمكنت من ضبط أحد المتهمين بقضية قتل المجني عليه عبدالعزيز سلطان التي حدثت قبل أكثر من ثلاثة أشهر.

ولفت المركز، إلى أن الأجهزة الأمنية كانت قد القت القبض على متهم آخر يوم وقوع الحادثة.

وكانت قد بدأت حملة أمنية واسعة في مديرية المعافر ومدينة التربة وما جاورها، بعد حادثة اغتيال رئيس فريق الغذاء العالمي، هدفت إلى ضبط العناصر الذي نفذوا عملية الاغتيال وعناصر أخرى مطلوبة امنياً، إضافة إلى بسط السيطرة على المربعات التي تتواجد فيها.

ونجحت حتى اليوم الأجهزة الأمنية بتعز من تحقيق تقدم ملموس وتمكنت من ضبط وتحريز كمية من الاسلحة والمتفجرات والعبوات الناسفة واجهزة اتصال لاسلكية كانت بحوزة المضبوطين بالإضافة الى ملابس كان يرتديها المنفذون واستعادة منهوبات كانت بحوزة المضبوطين في الاماكن المشبوهة والتي تم مداهمتا وتفتيشها بعد استيفاء الاجراءات القانونية وبأوامر من النيابة.

وتمكنت الحملة الامنية من توفير الحماية الكافية لمقرات المنظمات الدولية وتحركات منتسبيها، ومنع التجول بالسلاح سواء كان على الاطقم او السيارات أو الأفراد، واغلاق مداخل المدن الرئيسية بنقاط تفتيش، بالإضافة الى منع حركة الدراجات النارية من الساعة الثامنة مساءً الى الساعة السادسة صباحاً، وازالة عواكس السيارات وفحص وثائقها وضبط الغير مجمركة او غير مرقمة