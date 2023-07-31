الأجهزة الأمنية بتعز تضبط قاتل المجني عليه عبدالعزيز سلطان ..تفاصيل الحادثة قبل ثلاثة أشهر تصريح جديد للحكومة الشرعية بشأن تعز.. تفاصيل تحدى الحكومة ودعم احتجاجات “مهسا أميني”.. من هو “آية الله العظمى الجديد” الذي اغضب السلطات الإيرانية؟ المليشيات الحوثية تطالب الأمم المتحدة باعتماد مرجعيات جديدة للتسوية السياسية مليشيا الحوثي تسوق الوهم للمجتمعات في مناطق سيطرتها كلما أحست بالخطر "الغاز الايراني أكبر دليل لتسويق الوهم " هل انت منهم.. فيس بوك تعلن دفع أكثر من 700 مليون دولار تعويضات لـ 87 مليون مستخدم الأهلي السعودي يعلن رسمياً عن إبرام صفقة كبيرة مدير توظيف “جوجل” السابق: احذر هذا الخطأ في سيرتك الذاتية وباء خطير وسريع الانتشار يفتك بأطفال الحديدة المليشيات تدشن اجراءات خطيرة وكارثية في مناطق سيطرتها - هل ستفيق الشرعية؟
جدد رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر، الأحد، على ضرورة المضي قدمًا في فتح المعابر، ورفع الحصار عن محافظة تعز، وإطلاق سراح كل المعتقلين والأسرى والمخطوفين.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الشورى، بالمساعد الخاص لوزير الخارجية اليابانية لشؤون اليمن كاتسيويوشي هاياشي.
وأكد بن دغر، دعم الشرعية بقيادة رئيس مجلس القيادة الرئاسي لكل المقترحات المستندة على المرجعيات الثلاث واستعدادها التام للذهاب إلى أي مشاورات تفضي الى سلام دائم وعادل وشامل في اليمن.
وطالب رئيس مجلس الشورى، المجتمع الدولي بقول الحقيقة إزاء ما يحدث من جرائم بحق الشعب اليمني في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأشار الى قيام الحوثيين بخرق الهدنة الإنسانية ووضع العراقيل لاجهاض عملية السلام بهدف كسب الوقت لاستمرار تعزيز مقاتليهم في كافة الجبهات، منوها الى الخطر الحقيقي للحوثيين في تهديد الملاحة الدولية.
وشدد على ضرورة اتخاذ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بما فيها اليابان، موقفاً حاسماً تجاه خروقات جماعة الحوثي والزامها بتنفيذ الاتفاقات والقرارات الاممية لتحقيق السلام وإنهاء انقلابها وما ترتب عليه من كوارث ودمار في اليمن.
بدوره، أكد المسؤول الياباني دعم بلاده للشرعية الدستورية والجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن