تصريح جديد للحكومة الشرعية بشأن تعز.. تفاصيل

الإثنين 31 يوليو-تموز 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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جدد رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر، الأحد، على ضرورة المضي قدمًا في فتح المعابر، ورفع الحصار عن محافظة تعز، وإطلاق سراح كل المعتقلين والأسرى والمخطوفين.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الشورى، بالمساعد الخاص لوزير الخارجية اليابانية لشؤون اليمن كاتسيويوشي هاياشي.

وأكد بن دغر، دعم الشرعية بقيادة رئيس مجلس القيادة الرئاسي لكل المقترحات المستندة على المرجعيات الثلاث واستعدادها التام للذهاب إلى أي مشاورات تفضي الى سلام دائم وعادل وشامل في اليمن.

وطالب رئيس مجلس الشورى، المجتمع الدولي بقول الحقيقة إزاء ما يحدث من جرائم بحق الشعب اليمني في مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الى قيام الحوثيين بخرق الهدنة الإنسانية ووضع العراقيل لاجهاض عملية السلام بهدف كسب الوقت لاستمرار تعزيز مقاتليهم في كافة الجبهات، منوها الى الخطر الحقيقي للحوثيين في تهديد الملاحة الدولية.

وشدد على ضرورة اتخاذ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بما فيها اليابان، موقفاً حاسماً تجاه خروقات جماعة الحوثي والزامها بتنفيذ الاتفاقات والقرارات الاممية لتحقيق السلام وإنهاء انقلابها وما ترتب عليه من كوارث ودمار في اليمن.

بدوره، أكد المسؤول الياباني دعم بلاده للشرعية الدستورية والجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن