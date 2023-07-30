المليشيات الحوثية تطالب الأمم المتحدة باعتماد مرجعيات جديدة للتسوية السياسية

الأحد 30 يوليو-تموز 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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جددت مليشيا الحوثي الإرهابية مطالبتها للأمم المتحدة باعتماد مرجعيات جديدة للتسوية السياسية في اليمن، في تأكيد على رفضها المعلن لقرار مجلس الامن 2216 والمرجعيات الاخرى المدعومة من المجتمع الدولي التي تتمسك بها الحكومة المعترف بها وحلفاؤها الإقليميون.

وقال نائب وزير الخارجية بحكومة المليشيات الحوثية غير المعترف بها حسين العزي في تصريحات اعلامية" نحن بحاجة إلى تأسيس مرجعيات جديدة للسلام". اضاف العزي "ما يتمسك به تحالف العدوان هي مرجعيات استسلام وليست منطلقات للسلام"، حد تعبيره. مؤكدا بأن طريق السلام واضح في اليمن "وهو رفع الحصار وإنهاء العدوان وإنهاء الاحتلال ومعالجة آثار وملفات الحرب الإنسانية والاقتصاد".

وأشار العزي في هذا السياق الى ملف الرواتب وهو أساسي وحساس لبناء الثقة والدخول في أجواء سلام. اضاف "في حال استمرار المماطلة فهم يفرضون علينا الذهاب نحو خيارات أخرى".

وزعم بأن "ما تظهره صنعاء من صبر ودرجة عالية لضبط النفس تعكس منهجية عالية لدى القيادة في ترك خيارات الحرب إلى اللحظة الأخيرة"، حد قوله.

وتواجه مليشيا الحوثي الإرهابية ضغوطات في العملية التعليمية ورواتب الموظفين نتيجة الإضراب المستمر منذ أسبوعين وهو ماجعل قياداتها تخرج وتظهر ان العملية السياسية لن تتم الا برواتب الموظفين.

والسبت 28يوليو _تموز اعلن نادي المعلمين في بيان له ، إن الإضراب خلال الأسبوع الماضي حقق نجاحا يتجاوز 90%، سيما في الأرياف.

وأكد بيان النادي ، أن أكبر مدارس العاصمة تجاوز الإضراب فيها تلك النسبة، حيث لم يحضر إلا في إحدى المدارس سوى 10 مدرسين من أصل 130 معلماً، بينما لم يزد عدد الطلاب في بعض المدارس الكبرى في أمانة العاصمة وصنعاء عن 10%.

وتعهد النادي بمواصلة الإضراب حتى انتظام مليشيا الحوثي بصرف مرتبات المعلمين في كافة المحافظات الخاضعة للجماعة.

كما أكد النادي، أن الإضراب أجبر مليشيا الحوثي على دفع حافز شهري للمعلمين من الجبايات التي تنتزعها بغير حق، فيما يرفض المعلمون هذا الحافز مطالبين بصرف مرتباتهم الكاملة مع الزيادة السنوية حسب النظام والقانون.