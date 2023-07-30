الأهلي السعودي يعلن رسمياً عن إبرام صفقة كبيرة

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أعلن الأهلي السعودي، اليوم الأحد، رسمياً عن إبرام صفقة كبيرة جديدة، حيث انتقل إليه جناح نيوكاسل الإنجليزي، الفرنسي ألان سان ماكسيمان.
وذكر نادي نيوكاسل في بيان رسمي أنه “أتم ألان سان ماكسيمان انتقاله إلى النادي الأهلي.. شكراً لك على كل شيء وأفضل التمنيات للمستقبل”.
ومن جانبه، أعلن النادي الأهلي التعاقد مع ماكسيمان لمدة 3 سنوات تنتهي في صيف 2026.
ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي السعودي، مقطع فيديو تقديم ألان سان ماكسيمين، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، معلقًا: “لأننا لا نقبل إلا بالأفضل، عليه وقع الاختيار”.
وكان اللاعب صاحب الـ26 عاماً قد انضم لنادي نيوكاسل في موسم 2019/2020 قادماً من نيس الفرنسي.
وسبق لأهلي جدة أن ضم خلال الانتقالات الصيفية الجارية لاعبين عالميين أمثال الجزائري الدولي رياض محرز، البرازيلي فيرمينو والحارس السنغالي إدوار مندي.