وباء خطير وسريع الانتشار يفتك بأطفال الحديدة

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يجتاح مدينة الحديدة، وباء غامض يفتك بأرواح الأطفال، في ظل صمت مريب لمليشيا الحوثي الانقلابية.
وقالت مصادر مطلعة ، أن وباء خطير بات منتشرا في مدينة الحديدة الخاضعة لسلطة المليشيات الحوثية يصيب بدرجة أساسية الأطفال وفقالما نقلةموقع ”تهامة 24″،.
وأضافت المصادر ان الوباء سريع الانتشار وينتقل إلى الأسرة بمجرد إصابة أحد أفرادها ومن اعراضه إسهال شديد وجفاف.
وأشارت الى ان المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الصحية باتت مكتظة بالمصابين اغلبهم من الأطفال، في ظل عجز الأطباء من تشخيص المرض مما قد يؤدي إلى ارتفاع حالات الوفاة. وأكدت المصادر ان مليشيا الحوثي تتكتم على انتشار الوباء وترفض اطلاع الرأي العام عن عدد المصابين والمتوفيين بسبب هذا الوباء