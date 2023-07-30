المليشيات تدشن اجراءات خطيرة وكارثية في مناطق سيطرتها - هل ستفيق الشرعية؟

الأحد 30 يوليو-تموز 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - خاص

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تواصل مليشيات الحوثي الانقلابية نشر مشروعها العنصري عبر مختلف الوسائل والتي من ابرزها واخطرها الحرب الفكرية المنحرفة عن الاسلام وتعاليمه المعتدلة.

مصادر تربوية في صنعاء أفادت لمأرب برس اليوم الاحد بان المليشيات الانقلابية اقدمت مؤخراً على اتخاذ اجراءات خطيرة وكارثية في مناطق سيطرتها تستهدف العملية التعليمية بشقيها الأساسي والثانوي بهدف ملشنة التعليم وتسميم عقول الشباب .



واوضحت المصادر بأن قيادات المليشيات الانقلابية في ما يسمى بوزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرتها بصنعاء وافقت رسمياًًخلال الايام القليلة الماضية على استقطاب الطلاب من المدارس الحكومية والخاصة للالتحاق بالمراكز الحوثية الطائفية المغلقة مقابل منحهم شهادات ووثائق مزورة لمراحلهم التعليمية نهاية كل عام دراسي.







المصادر ذاتها التي تعمل بإحدى مدارس العاصمة تحدثت ايضاً بان المليشيات تعمل على افراغ المدارس الحكومية من المعلمين الموالين لها وتكليفهم بمهام خارج العمل التربوي وهي تدريس الثقافة الحوثية العنصرية في مراكزها المنتشرة في عموم مناطق سيطرتها.



واشارت المصادر بان نسبة المعلمين الذين تم استقطابهم بتكاليف حوثية رسمية في اغلب المدارس قد يصل الى ما نسبته 50%.



وطالبت المصادر الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف الحرب الحوثية الفكرية التي تستهدف عقول مئات الآلاف من صغار السن في مناطق سيطرتها.