الكشف عن دعم سعودي كبير للموازنة اليمنية..تفاصيل

الأحد 30 يوليو-تموز 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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كشف مصدر عن اعتزام السعودية تقديم مساعدات مالية جديدة للحكومة اليمنية، بقيمة مليار دولار.

وحسب المصدر الحكومي، ستخصص المساعدات الجديدة لبنود في الموازنة العامة للدولة، منها الرواتب وتلبية احتياجات الكهرباء من المشتقات، ودعم نظام المزادات الذي ينفذه البنك المركزي لتغطية فاتورة استيراد السلع الأساسية.

وقال المصدر لصحيفة العربي الجديد، إن الدعم المنتظر سيصرف على دفعات؛ الأولى منها مائتان وخمسون مليون دولار، دون أن يشير إلى موعد تقديم هذا الدعم.

لافتا إلى أن هناك اشتراطات لصرف هذا الدعم، كالإصلاحات المؤسسية وتفعيل الأجهزة الرقابية، وتوريد إيرادات الدولة للبنك المركزي.

وفي سياق منفصل، عبرت سلطنة عمان عن أملها في أن يسهم التقدم بملف ناقلة صافر في التوصل إلى حلول مقبولة للأطراف اليمنية حول مختلف القضايا من خلال الحوار.

وأشادت السلطنة بجهود الأمم المتحدة وتعاون الأطراف اليمنية والمجتمع الدولي، لتفريغ أكثر من مليون برميل من النفط إلى الناقلة الجديدة التي تحمل اسم "اليمن".

من جهتها قالت مليشيا الحوثي، إنها تقدر جهود سلطنة عمان لما قدمته من تسهيلات ودعم للتوصل إلى اتفاق على تبديل ناقلة صافر، وتفريغها إلى السفينة الجديدة.

والجمعة، أعلنت الأمم المتحدة نجاح الفرق المتخصصة في تفريغ مائتين وثلاثة وعشرين ألف برميل من النفط، مشيرة إلى أن العملية ستستمر تسعة عشر يوما .