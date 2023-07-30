الأمم المتحدة انتهاء المرحلة الأولى من عملية تفريغ ناقلة النفط المتهالكة

الأحد 30 يوليو-تموز 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت الأمم المتحدة انتهاء المرحلة الأولى من عملية تفريغ خزان صافر النفطي إلى السفينة البديلة قبالة سواحل محافظة الحديدة.

وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أنه تم حتى الآن تفريغ خزانين مركزيين، مؤكدا استمرار المضخات في عملية الإنقاذ التي تجري على قدم وساق.

وبين أن ما تم إنجازه حتى الآن يمثل نهاية المرحلة الأولى من عملية الإنقاذ لتفادي حدوث كارثة في البحر الأحمر.

وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة تفريغ مائتين وثلاثة وعشرين ألف برميل من النفط داخل الخزان العائم الذي يحمل أكثر من مليون برميل من النفط.

وفي سياق متصل عبرت سلطنة عمان عن أملها في أن يسهم التقدم بملف ناقلة صافر في التوصل إلى حلول مقبولة للأطراف اليمنية حول مختلف القضايا من خلال الحوار.

وأشادت السلطنة بجهود الأمم المتحدة وتعاون الأطراف اليمنية والمجتمع الدولي، لتفريغ أكثر من مليون برميل من النفط إلى الناقلة الجديدة التي تحمل اسم "اليمن