الكشف عن دعم سعودي كبير للموازنة اليمنية..تفاصيل الأمم المتحدة انتهاء المرحلة الأولى من عملية تفريغ ناقلة النفط المتهالكة وكالة سبأ الحكومية وزير الدفاع اليمني الأسبق اللواء الصبيحي يجري عملية جراحية في الهند بعد تدهور صحته بسجون الحوثيين.. شاهد مليشيا الحوثي تطمس جزءاً من أهداف ثورة 26 سبتمبر في كتاب الوطنية ( صورة) مليشيا الحوثي تعاقب سجناء بزنازين انفرادية لهذا السبب تعز :مصرع عنصر حوثي وإصابة آخر أثناء محاولتهما زراعة عبوات ناسفة بيان ''جنوبي'' يدعو لإنقاذ عدن من الإنتقالي مسئول يمني كبير يكتب عن عام على توليه المنصب ليلة سقوط الريال بثلاثية برشلونة (فيديو) من هي الدولة التي لها علاقة بانقلاب النيجر والدولة التي ستكون الخاسر الأكبر؟
أعلنت الأمم المتحدة انتهاء المرحلة الأولى من عملية تفريغ خزان صافر النفطي إلى السفينة البديلة قبالة سواحل محافظة الحديدة.
وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أنه تم حتى الآن تفريغ خزانين مركزيين، مؤكدا استمرار المضخات في عملية الإنقاذ التي تجري على قدم وساق.
وبين أن ما تم إنجازه حتى الآن يمثل نهاية المرحلة الأولى من عملية الإنقاذ لتفادي حدوث كارثة في البحر الأحمر.
وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة تفريغ مائتين وثلاثة وعشرين ألف برميل من النفط داخل الخزان العائم الذي يحمل أكثر من مليون برميل من النفط.
وفي سياق متصل عبرت سلطنة عمان عن أملها في أن يسهم التقدم بملف ناقلة صافر في التوصل إلى حلول مقبولة للأطراف اليمنية حول مختلف القضايا من خلال الحوار.
وأشادت السلطنة بجهود الأمم المتحدة وتعاون الأطراف اليمنية والمجتمع الدولي، لتفريغ أكثر من مليون برميل من النفط إلى الناقلة الجديدة التي تحمل اسم "اليمن