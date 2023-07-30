الكشف عن دعم سعودي كبير للموازنة اليمنية..تفاصيل الأمم المتحدة انتهاء المرحلة الأولى من عملية تفريغ ناقلة النفط المتهالكة وكالة سبأ الحكومية وزير الدفاع اليمني الأسبق اللواء الصبيحي يجري عملية جراحية في الهند بعد تدهور صحته بسجون الحوثيين.. شاهد مليشيا الحوثي تطمس جزءاً من أهداف ثورة 26 سبتمبر في كتاب الوطنية ( صورة) مليشيا الحوثي تعاقب سجناء بزنازين انفرادية لهذا السبب تعز :مصرع عنصر حوثي وإصابة آخر أثناء محاولتهما زراعة عبوات ناسفة بيان ''جنوبي'' يدعو لإنقاذ عدن من الإنتقالي مسئول يمني كبير يكتب عن عام على توليه المنصب ليلة سقوط الريال بثلاثية برشلونة (فيديو) من هي الدولة التي لها علاقة بانقلاب النيجر والدولة التي ستكون الخاسر الأكبر؟
أجرى وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، الأحد، عملية جراحية، جراء تدهور صحته نتيجة الإعتقال والإخفاء القسري في سجون جماعة الحوثي لثماني سنوات.
وقالت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، أجرى اتصالا هاتفيا باللواء الركن محمود الصبيحي، للاطمئنان على صحته بعد اجراء عملية جراحية ناجحة من مضاعفات سنوات الاعتقال والاخفاء التعسفي في سجون الحوثيين.
وخلال الاتصال هنأ العليمي، اللواء الصبيحي بنجاح العملية الجراحية التي اجراها في أحد مستشفيات جمهورية الهند، متمنيا له الشفاء العاجل، ودوام الصحة، والعافية. واطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اتصال منفصل من سفير اليمن لدى الهند عبدالملك الارياني، على الحالة الصحية للواء الصبيحي، وحث على تقديم كل الرعاية له حتى تماثله للشفاء وعودته الى ارض الوطن.
وأفرج مليشيا الحوثي عن الصبيحي وناصر منصور هادي، في الرابع عشر من ابريل الماضي، تنفيذا لاتفاقات جرت في جنيف بسويسرا نهاية مارس الماضي، بين الحكومة والحوثيين لتبادل 887 أسيرا ومختطفا من الجانبيين.
وظل اللواء الصبيحي في السجن منذ ثماني سنوات، مع اللواء فيصل رجب واللواء منصور ناصر هادي شقيق الرئيس السابق، حيث تعرضوا للأسر في 2015م، بجبهات القتال ضد الحوثيين شمالي عدن