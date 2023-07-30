وكالة سبأ الحكومية وزير الدفاع اليمني الأسبق اللواء الصبيحي يجري عملية جراحية في الهند بعد تدهور صحته بسجون الحوثيين..

الأحد 30 يوليو-تموز 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أجرى وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، الأحد، عملية جراحية، جراء تدهور صحته نتيجة الإعتقال والإخفاء القسري في سجون جماعة الحوثي لثماني سنوات.

وقالت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، أجرى اتصالا هاتفيا باللواء الركن محمود الصبيحي، للاطمئنان على صحته بعد اجراء عملية جراحية ناجحة من مضاعفات سنوات الاعتقال والاخفاء التعسفي في سجون الحوثيين.

وخلال الاتصال هنأ العليمي، اللواء الصبيحي بنجاح العملية الجراحية التي اجراها في أحد مستشفيات جمهورية الهند، متمنيا له الشفاء العاجل، ودوام الصحة، والعافية. واطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اتصال منفصل من سفير اليمن لدى الهند عبدالملك الارياني، على الحالة الصحية للواء الصبيحي، وحث على تقديم كل الرعاية له حتى تماثله للشفاء وعودته الى ارض الوطن.

وأفرج مليشيا الحوثي عن الصبيحي وناصر منصور هادي، في الرابع عشر من ابريل الماضي، تنفيذا لاتفاقات جرت في جنيف بسويسرا نهاية مارس الماضي، بين الحكومة والحوثيين لتبادل 887 أسيرا ومختطفا من الجانبيين.

وظل اللواء الصبيحي في السجن منذ ثماني سنوات، مع اللواء فيصل رجب واللواء منصور ناصر هادي شقيق الرئيس السابق، حيث تعرضوا للأسر في 2015م، بجبهات القتال ضد الحوثيين شمالي عدن