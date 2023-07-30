شاهد مليشيا الحوثي تطمس جزءاً من أهداف ثورة 26 سبتمبر في كتاب الوطنية ( صورة)

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كشف ناشطون يمنيون عن قيام مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا بطمس أهداف ثورة السادس والعشرين من ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ الخالدة من المنهج.
وأظهر الناشطون صور عديدة تداولتها وسائل اعلام محلية إضافة الى مواقع التواصل الاجتماعي محاولات المليشيا الحوثية المدعومة من إيران طمس أهداف ثورة السادس والعشرين من ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ الخالدة من المنهج الدراسي في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وأظهرت الصور التي نشرت من كتاب الوطنية للصف الخامس الابتدائي في المنهج الدراسي المعدّل من قبل المليشيات الحوثية، عن إزالة المليشيات لفقرات من أهداف الثورة اليمنية الخالدة. حيث قامت المليشيات بحذف عبارة (إزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات من اول أهداف الثورة الستة).. في خطوة لزرع وتكريس نظرتها التي تتعامل بها مع اليمنين وابناء الجلد الواحدة وترسيخ ثقافة العبودية والاسترقاق التي تمارسها وفق معاييرها العنصرية المتمحورة حول حق الولاية الإلهي.