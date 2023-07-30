مليشيا الحوثي تعاقب سجناء بزنازين انفرادية لهذا السبب

الأحد 30 يوليو-تموز 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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كشفت مصادر مطلعة، عن نقل مليشيا الحوثي الإرهابية، عددا من نزلاء السجن المركزي بمحافظة إب وسط البلاد، إلى زنازين انفرادية، بعد صيامهم يوم "عاشور" الذي وافق العاشر من شهر محرم الجاري.

وقالت المصادر، إن العديد من نزلاء السجن المركزي أبلغوا قيادات المليشيا التي تحكم سيطرتها على السجن بأنهم يعتزمون صوم يوم "عاشور" غير أن المليشيا رفضت مطالبهم والسماح لهم بالصيام.

وبحسب مصادر إعلامية أخرى، فإن المليشيا أبلغت السجناء بعدم ضرورة صيام يوم عاشور، ووصل الأمر بها للتهديد بعقوبات تطال من سيصوم، غير أن العديد من السجناء لم يبالوا بتهديداتها وصاموا دون أن يتم منحهم وجبة السحور.

وأشارت المصادر، إلى أن المليشيا منعت وجبة العشاء عن الصائمين ونقلت عددا منهم إلى زنازين انفرادية ضمن عقوباتها التي هددتهم بها.

وتمارس مليشيا الحوثي طقوساً شيعية في يوم عاشوراء وتقوم بعملية الضرب واللطم والنواح على ما تسميه مقتل الحسين بن علي.

وتمارس مليشيا الحوثي انتهاكات عدة بحق نزلاء السجن وتحاول فرض طقوسها الطائفية والمذهبية في أوساطهم بالإضافة إلى إجبارهم للسماع لقنوات المليشيا واتخاذ عقوبات بحق كل من يرفض السماع لبرامج معينة أو كلمات زعيم المليشيا التي تبث بشكل يومي