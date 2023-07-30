شاهد مليشيا الحوثي تطمس جزءاً من أهداف ثورة 26 سبتمبر في كتاب الوطنية ( صورة) مليشيا الحوثي تعاقب سجناء بزنازين انفرادية لهذا السبب تعز :مصرع عنصر حوثي وإصابة آخر أثناء محاولتهما زراعة عبوات ناسفة بيان ''جنوبي'' يدعو لإنقاذ عدن من الإنتقالي مسئول يمني كبير يكتب عن عام على توليه المنصب ليلة سقوط الريال بثلاثية برشلونة (فيديو) من هي الدولة التي لها علاقة بانقلاب النيجر والدولة التي ستكون الخاسر الأكبر؟ اليمن.. تحذيرات من مجاعة وكارثة انسانية مسيرات أوكرانية تهاجم العاصمة الروسية ومصادر تكشف أخر التطورات في تطورات جديدة تشمل 30 مبادرة لوقف حرب أوكرانيا.. وعين بوتين على 2 منها
كشفت مصادر مطلعة، عن نقل مليشيا الحوثي الإرهابية، عددا من نزلاء السجن المركزي بمحافظة إب وسط البلاد، إلى زنازين انفرادية، بعد صيامهم يوم "عاشور" الذي وافق العاشر من شهر محرم الجاري.
وقالت المصادر، إن العديد من نزلاء السجن المركزي أبلغوا قيادات المليشيا التي تحكم سيطرتها على السجن بأنهم يعتزمون صوم يوم "عاشور" غير أن المليشيا رفضت مطالبهم والسماح لهم بالصيام.
وبحسب مصادر إعلامية أخرى، فإن المليشيا أبلغت السجناء بعدم ضرورة صيام يوم عاشور، ووصل الأمر بها للتهديد بعقوبات تطال من سيصوم، غير أن العديد من السجناء لم يبالوا بتهديداتها وصاموا دون أن يتم منحهم وجبة السحور.
وأشارت المصادر، إلى أن المليشيا منعت وجبة العشاء عن الصائمين ونقلت عددا منهم إلى زنازين انفرادية ضمن عقوباتها التي هددتهم بها.
وتمارس مليشيا الحوثي طقوساً شيعية في يوم عاشوراء وتقوم بعملية الضرب واللطم والنواح على ما تسميه مقتل الحسين بن علي.
وتمارس مليشيا الحوثي انتهاكات عدة بحق نزلاء السجن وتحاول فرض طقوسها الطائفية والمذهبية في أوساطهم بالإضافة إلى إجبارهم للسماع لقنوات المليشيا واتخاذ عقوبات بحق كل من يرفض السماع لبرامج معينة أو كلمات زعيم المليشيا التي تبث بشكل يومي