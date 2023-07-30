شاهد مليشيا الحوثي تطمس جزءاً من أهداف ثورة 26 سبتمبر في كتاب الوطنية ( صورة) مليشيا الحوثي تعاقب سجناء بزنازين انفرادية لهذا السبب تعز :مصرع عنصر حوثي وإصابة آخر أثناء محاولتهما زراعة عبوات ناسفة بيان ''جنوبي'' يدعو لإنقاذ عدن من الإنتقالي مسئول يمني كبير يكتب عن عام على توليه المنصب ليلة سقوط الريال بثلاثية برشلونة (فيديو) من هي الدولة التي لها علاقة بانقلاب النيجر والدولة التي ستكون الخاسر الأكبر؟ اليمن.. تحذيرات من مجاعة وكارثة انسانية مسيرات أوكرانية تهاجم العاصمة الروسية ومصادر تكشف أخر التطورات في تطورات جديدة تشمل 30 مبادرة لوقف حرب أوكرانيا.. وعين بوتين على 2 منها
لقي عنصر حوثي مصرعه فيما أصيب آخر بانفجار عبوة ناسفة أثناء محاولتهما زرعها في إحدى مواقع قوات الجيش الوطني بعد التسلل إليها في الجبهة الشرقية لمدينة تعز. وقالت مصادر ميدانية ، إن عنصران في جماعة الحوثي حاولا التسلل الى مواقع قوات الجيش الوطني واثناء محاولتهما زرع عبوة ناسفة انفجرت فيهما مما أدى الى مقتل أحدهما واصابة الاخر وفقا لما نقلة الموقع بوست.
وفي السياق ذاته تمكنت قوات الجيش الوطني من احباط محاولة تسلل قامت بها جماعة الحوثي في الجبهة الغربية للمدينة. وبحسب المصادر فان قوات الجيش الوطني تمكنت من احباط محاولة تسلل في جبهة مقبنة وأجبرت جماعة الحوثي على التراجع والانسحاب بعد تكبدها خسائر فادحة.