تعز :مصرع عنصر حوثي وإصابة آخر أثناء محاولتهما زراعة عبوات ناسفة

الأحد 30 يوليو-تموز 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 373

لقي عنصر حوثي مصرعه فيما أصيب آخر بانفجار عبوة ناسفة أثناء محاولتهما زرعها في إحدى مواقع قوات الجيش الوطني بعد التسلل إليها في الجبهة الشرقية لمدينة تعز. وقالت مصادر ميدانية ، إن عنصران في جماعة الحوثي حاولا التسلل الى مواقع قوات الجيش الوطني واثناء محاولتهما زرع عبوة ناسفة انفجرت فيهما مما أدى الى مقتل أحدهما واصابة الاخر وفقا لما نقلة الموقع بوست.

وفي السياق ذاته تمكنت قوات الجيش الوطني من احباط محاولة تسلل قامت بها جماعة الحوثي في الجبهة الغربية للمدينة. وبحسب المصادر فان قوات الجيش الوطني تمكنت من احباط محاولة تسلل في جبهة مقبنة وأجبرت جماعة الحوثي على التراجع والانسحاب بعد تكبدها خسائر فادحة.