بيان ''جنوبي'' يدعو لإنقاذ عدن من الإنتقالي

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طالب تجمع القوى المدنية الجنوبية المجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذ سكان عدن والمناطق الجنوبية من الجماعات المسلحة، المدعومة من الخارج، في إشارة للمجلس الانتقالي، كما طالب السعودية بالقيام بواجبها ووضع حد لطغيان المليشيات المسلحة.
وقال التجمع، في بيان، إنه يتابع ما وصفها بحالة الانحدار الخطير، التي يمر بها الجنوب؛ نتيجة تحويله إلى ورقة مساومة بأيدي جماعات مسلحة تدين بالولاء للخارج.
وأكد وقوفه إلى جانب سكان عدن في التعبير السلمي عن رفضهم سياسات التجويع والإذلال، محذرا من استخدام القوة ضد المتظاهرين العزل.
واعتبر البيان خطاب التخلي، الذي تسوّقه تلك الجماعات - في إشارة للانتقالي - هروبا غير مسؤول يهدف إلى استغفال الناس وتوظيف احتياجاتهم لتحقيق مكاسب سياسية.