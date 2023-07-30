ليلة سقوط الريال بثلاثية برشلونة (فيديو)

الأحد 30 يوليو-تموز 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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تغلب فريق برشلونة على غريمه التقليدي ريال مدريد، بثلاثية نظيفة، مستغلًا إهدار نجوم الفريق الملكي العديد من الفرص سهلة خلال مباراة الكلاسيكو التي أقيمت في بإيرلنجتون في ولاية تكساس الأمريكية، ليل السبت-الأحد.

وأنتهى الشوط الأول من مباراة الكلاسيكو الودية ضمن جولة الأبطال، بتقدم فريق برشلونة بهدف نظيف سجله عثمان ديمبلي في الدقيقة 15، وأهدر البرازيلي فينيسيوس جونيور ضربة جزاء لريال مدريد في الدقيقة 20.

وواصل ريال مدريد إهدار الفرص بغرابة شديدة في الشوط الثاني، ليستغل فريق برشلونة هذا الأمر وينجح في تسجيل فيرمين لوبيز وفيران توريس في الدقيقتين 85 والأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

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وبهذه النتيجة، واصل فريق برشلونة تفوقه على ريال مدريد في المباريات الودية التي تقام في أمريكا، حيث حقق الانتصار الثالث على الفريق الملكي، والذي لم يتمكن من تحقيق أي انتصار على الفريق الكتالوني في الولايات المتحدة.