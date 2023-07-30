شاهد فاتورة مسربة من أحد مطاعم صنعاء عن أغلى وجبة غداء لقيادي حوثي ومرافقية المشتركة بالساحل الغربي تفنِّد شائعات التحرك خارج مسرح العمليات المركزي اليمني يعلن مزاد بيع مبلغ كبير بالعملة الاجنبية الثلاثاء المقبل ..تفاصيل تعز: الجيش يصد محاولات تسلل لمجاميع مليشيا الحوثي ويكبدها خسائر بشرية ومادية إستشهاد مواطن وإصابة آخر اثر انفجار لغم حوثي بمديرية الحوك محافظة الحديدة بايرن ميونيخ يعلق على موقف ساديو مانيه.. والهلال السعودي يخطط لضم هداف عربي إضراب المعلمين في صنعاء يدخل أسبوعه الثاني في مناطق سيطرة الحوثيين اختتام البطولة الأولى لكرة اليد بمأرب وتتويج نادي السد بكأس البطولة وكيل محافظة مأرب ينتقد عدم عدالة المنظمات الأممية في توزيع المساعدات الانسانية وخضوعها لارادة مليشيا الحوثي الغذاء العالمي يلوح بتوقيف المساعدات الإنسانية والسبب
وصلت فاتورة وجبة غذاء وزير حوثي ومرافقيه في أحد المطاعم لنحو مليون ريال، في ظل انتشار الفقر والجوع بين اوساط المواطنين بمناطق سيطرة الحوثيين .
وندد نشطاء محسوبون على الجماعة الحوثية التابعة لإيران في العاصمة المحتلة صنعاء، اليوم السبت الموافق 29 يوليو-تموز، بالبذخ الحوثي على خلفية فضيحة مدوية لأحد الوزراء وثقتها ضده وثائق ومستندات رسمية.
و تداولوا فواتير وسندات قبض مالية، لسلسلة مطاعم الشيباني في العاصمة المحتلة صنعاء، التي كشفت تناول وزير الزراعة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، وجبة الغداء بمبلغ قارب مليون ريال .
وعبروا عن غضبهم، أن تصل فاتورة وجبة الغداء لوزير حوثي إلى هذا المبلغ الكبير وسط انهيار معيشي كبير وتنامي للغضب الشعبي في مناطق سيطرة المليشيات، مع استمرار قطع المرتبات، والاستحواذ على مليارات الدولارات في بدرومات المشرفين بصنعاء وصعدة