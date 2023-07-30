شاهد فاتورة مسربة من أحد مطاعم صنعاء عن أغلى وجبة غداء لقيادي حوثي ومرافقية

الأحد 30 يوليو-تموز 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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وصلت فاتورة وجبة غذاء وزير حوثي ومرافقيه في أحد المطاعم لنحو مليون ريال، في ظل انتشار الفقر والجوع بين اوساط المواطنين بمناطق سيطرة الحوثيين .

وندد نشطاء محسوبون على الجماعة الحوثية التابعة لإيران في العاصمة المحتلة صنعاء، اليوم السبت الموافق 29 يوليو-تموز، بالبذخ الحوثي على خلفية فضيحة مدوية لأحد الوزراء وثقتها ضده وثائق ومستندات رسمية.

و تداولوا فواتير وسندات قبض مالية، لسلسلة مطاعم الشيباني في العاصمة المحتلة صنعاء، التي كشفت تناول وزير الزراعة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، وجبة الغداء بمبلغ قارب مليون ريال .

وعبروا عن غضبهم، أن تصل فاتورة وجبة الغداء لوزير حوثي إلى هذا المبلغ الكبير وسط انهيار معيشي كبير وتنامي للغضب الشعبي في مناطق سيطرة المليشيات، مع استمرار قطع المرتبات، والاستحواذ على مليارات الدولارات في بدرومات المشرفين بصنعاء وصعدة