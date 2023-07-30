شاهد فاتورة مسربة من أحد مطاعم صنعاء عن أغلى وجبة غداء لقيادي حوثي ومرافقية المشتركة بالساحل الغربي تفنِّد شائعات التحرك خارج مسرح العمليات المركزي اليمني يعلن مزاد بيع مبلغ كبير بالعملة الاجنبية الثلاثاء المقبل ..تفاصيل تعز: الجيش يصد محاولات تسلل لمجاميع مليشيا الحوثي ويكبدها خسائر بشرية ومادية إستشهاد مواطن وإصابة آخر اثر انفجار لغم حوثي بمديرية الحوك محافظة الحديدة بايرن ميونيخ يعلق على موقف ساديو مانيه.. والهلال السعودي يخطط لضم هداف عربي إضراب المعلمين في صنعاء يدخل أسبوعه الثاني في مناطق سيطرة الحوثيين اختتام البطولة الأولى لكرة اليد بمأرب وتتويج نادي السد بكأس البطولة وكيل محافظة مأرب ينتقد عدم عدالة المنظمات الأممية في توزيع المساعدات الانسانية وخضوعها لارادة مليشيا الحوثي الغذاء العالمي يلوح بتوقيف المساعدات الإنسانية والسبب
فنَّد مصدر مسؤول في القوات المشتركة الشائعات بشأن تحركات خارج المسرح العملياتي في جبهات الساحل الغربي لليمن.
وأكد المصدر أن ما تناقلته بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الإجتماعي بشأن تحركات للقوات المشتركة باتجاه رأس العارة، لا أساس له من الصحة بتاتا..
وأوضح ان ماتم تداوله ليس أكثر من محاولات مغرضة لتزييف الواقع وإثارة الفتنة وحرف بوصلة الوعي المشترك والمجتمعي لدى أبناء الوطن عن المعركة المقدسة ضد المشروع الإيراني وأدواته (مليشيا الحوثي الإرهابية).
وأشار إلى أن التحركات العسكرية الأخيرة تأتي وفق خطة عسكرية صادرة عن قيادة القوات المشتركة ضمن نطاق المسرح العملياتي لمحافظتي (الحديدة وتعز)، وتهدف إلى تعزيز الأمن وتأمين طرق الملاحة الدولية والشريط الساحلي ضد أي تهديدات حوثية، وحماية للمكتسبات التي ضحى من أجلها أبناء القوات المشتركة منذ انطلاق شرارة المقاومة من عدن بقيادة التحالف العربي.
وأشاد المصدر بالوعي الذي تجلى من أبناء وقبائل المناطق المحررة على طول إمتداد الساحل التهامي الغربي لليمن