المشتركة بالساحل الغربي تفنِّد شائعات التحرك خارج مسرح العمليات

الأحد 30 يوليو-تموز 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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فنَّد مصدر مسؤول في القوات المشتركة الشائعات بشأن تحركات خارج المسرح العملياتي في جبهات الساحل الغربي لليمن.

وأكد المصدر أن ما تناقلته بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الإجتماعي بشأن تحركات للقوات المشتركة باتجاه رأس العارة، لا أساس له من الصحة بتاتا..

وأوضح ان ماتم تداوله ليس أكثر من محاولات مغرضة لتزييف الواقع وإثارة الفتنة وحرف بوصلة الوعي المشترك والمجتمعي لدى أبناء الوطن عن المعركة المقدسة ضد المشروع الإيراني وأدواته (مليشيا الحوثي الإرهابية).

وأشار إلى أن التحركات العسكرية الأخيرة تأتي وفق خطة عسكرية صادرة عن قيادة القوات المشتركة ضمن نطاق المسرح العملياتي لمحافظتي (الحديدة وتعز)، وتهدف إلى تعزيز الأمن وتأمين طرق الملاحة الدولية والشريط الساحلي ضد أي تهديدات حوثية، وحماية للمكتسبات التي ضحى من أجلها أبناء القوات المشتركة منذ انطلاق شرارة المقاومة من عدن بقيادة التحالف العربي.

وأشاد المصدر بالوعي الذي تجلى من أبناء وقبائل المناطق المحررة على طول إمتداد الساحل التهامي الغربي لليمن