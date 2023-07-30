المركزي اليمني يعلن مزاد بيع مبلغ كبير بالعملة الاجنبية الثلاثاء المقبل ..تفاصيل

الأحد 30 يوليو-تموز 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلن البنك المركزي اليمني، في عدن، تنظيم مزاد لبيع مبلغ 30 مليون دولار أمريكي، يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 1 اغسطس 2023، بالتزامن مع الانهيار المتواصل للريال اليمني.

وبلغ سعر صرف الدولار الواحد اليوم، في عدن، 1432 ريالا، في حين سجل سعر صرف الريال السعودي 378 ريال يمنيا.

وقال البنك المركزي في بيان صادر عنه أنه سيتم تنظيم المزاد وفقًا للشروط والتفاصيل التالية: – يتم تقديم العطاءات باستخدام منصة Refinitiv الإلكترونية، أما البنوك التي ليس لديها وصول إلى منصة Refinitiv فسيقوم البنك المركزي بتقديم العطاءات نيابة عنها بناء على طلب رسمي مقدم إلى البنك المركزي عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض خلال فترة المزاد المذكورة أعلاه