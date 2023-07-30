تعز: الجيش يصد محاولات تسلل لمجاميع مليشيا الحوثي ويكبدها خسائر بشرية ومادية

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صدت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية محاولات تسلل لمجاميع مسلحة لمليشيا الحوثي المصنفةإرهابيا والمدعومة من إيران وذلك وبعد خوض معارك عنيفة، في جبهات تعز جنوب غربي البلاد.
وقال المركز الإعلامي لمحور تعز، اليوم السبت الموافق 29/يوليو-تموز، في بيان على حسابه بموقع “فيسبوك” أن قوات الجيش اليمني الحكومية والمقاومة الشعبية تخوض مواجهات عنيفة مع مليشيا الحوثي في التشريفات بالجبهة الشرقية لمدينة تعز.
وأضاف البيان أن القوات الحكومية أحبطت بالتزامن من ذلك محاولة تسلل لمليشيا الحوثي في جبهة مقبنة بالريف الغربي للمحافظة.
كما أشار البيان إلى أن أحد عناصر المليشيا الحوثي لقي مصرعه وجرح آخر بانفجار عبوة ناسفة، أثناء محاولتهما زراعتها في الجبهة الشمالية للمدينة.
يأتي ذلك ضمن محاولات المليشيات لفرض واقع جديد في خارطة السيطرة، لتحقيق مكاسب سياسية خلال المفاوضات والجهود الأممية المبذولة لإحلال السلام في اليمن