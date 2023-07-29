إستشهاد مواطن وإصابة آخر اثر انفجار لغم حوثي بمديرية الحوك محافظة الحديدة

السبت 29 يوليو-تموز 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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استشهد مواطن وأصيب آخر اليوم السبت الموافق /29 يوليو-تموز، إثر انفجار لغم ارضي زرعته مليشيا الحوثي الإرهابية في مدينة الحديدة.

وأكد رئيس مؤسسة رصد للحقوق والحريات مجاهد القب، في تغريدة له نشرها على تويتر رصدها محرر مأرب برس عن إستشهاد شخص في الـ 40 من عمره وجرح آخر في الـ 27 من عمره، بانفجار لغم حوثي بمديرية الحوك.

وأشار الى اللغم الحوثي زرعته المليشيات جنوب شرق حي الربصة في مديرية الحوك بمدينة الحديدة.

والخميس الموافق 27/ يوليو-تموز استشهد بانفجار لغم حوثي زرعته المليشيات الإرهابية جنوب محافظة الحديدة وهو عائداً لأسرته من مدينة الجراحي مساء اليوم، على متن دراجته النارية لحظة انفجار اللغم.

وتحدثت مصادر حقوقية أن الضحية البالغ من العمر 37 عاماً قتل بانفجار لغم زرعته المليشيات في طريقٍ فرعي غرب منطقة المقيبر جنوب مدينة الجراحي.

وحولت مليشيا الحوثي الإرهابية محافظة الحديدة الى حقول الغام واسعة اسفرت عن سقوط المئات من الضحايا المدنيين نتيجة للزرع العشوائي لألغام الموت الحوثية إستشهد مواطن اليوم الخميس.

واكدت تقارير حقوقية عن منظمات دولية، إن جماعة الحوثي حولت الحديدة الى حقلاً كبيراً للألغام لم تسلم من شره حتى الطرقات والتجمعات السكانية في سعي واضح لإلحاق أكبر قدر من الضرر بالمدنيين الأبرياء.

وهذا ما تؤكده إحصائيات ضحايا الألغام من أطفال ونساء وصغار وكبار في مختلف مناطق المحافظة وسط صمت مريب من المجتمع الدولي.