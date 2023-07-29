بايرن ميونيخ يعلق على موقف ساديو مانيه.. والهلال السعودي يخطط لضم هداف عربي

السبت 29 يوليو-تموز 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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دخل المهاجم السنغالي، ساديو مانيه، في مفاوضات “لتغيير النادي” بحسب ما ذكر بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم السبت، مع اقتراب انتقاله إلى النصر السعودي الذي يضم في صفوفه النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو.





واستبعد الفريق البافاري، مانيه البالغ من العمر31 عاماً والذي ينتهي عقده بعد سنتين، عن تشكيلته التي تخوض مباراة ودية أمام كاواساكي فرونتالي الياباني، كاتباً على موقع تويتر: “ساديو مانيه في مفاوضات لتغيير النادي لذا لن يكون ضمن التشكيلة اليوم”.

ويأتي ذلك بعد أيام على تقرير نشرته صحيفة “بيلد” الألمانية ذكرت فيه أن مستشارا لمانيه سيلتقي ممثلي النصر لمناقشة صفقة محتملة.

وبعد موسم مخيب، أحرز مهاجم السنغال 12 هدفاً في 38 مباراة مع بايرن، واحد منها فقط بعد إصابة في الساق خلال نوفمبر استبعدته من كأس العالم.



وأوقف بايرن ساديو مانيه لمباراة واحدة بسبب ”سوء سلوك” في أبريل بعد أن قيل إنه ضرب زميله، ليروي سانيه، في غرفة تغيير الملابس بعد خسارة في دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي.



وسيصل مانيه إلى العاصمة الرياض، بحسب عدة تقارير صحفية، بسجل زاخر بالإنجازات بعد إحرازه دوري أبطال أوروبا مع ليفربول في 2019 وخوضه نهائيي 2018 و2022، كما رفع معه لقب الدوري الإنكليزي 2020 لينهي الفريق جفافاً عن هذا الإنجاز دام 30 عاما، بالإضافة إلى كأس إنكلترا وكأس الرابطة.



وصنع لنفسه اسما مع الـ”ريدز” الذي سجل له 120 هدفاً في 269 مباراة وشكل مع المصري محمد صلاح، والبرازيلي روبرتو فيرمينو، المنتقل بدوره إلى الاهلي السعودي هذا الصيف، ثلاثيا فتاكا في الهجوم.

ولكن في صيف 2022، عندما فاز بجائزة أفضل لاعب أفريقي، قرّر مانيه خوض تحد جديد، وقد أشارت بعض الشائعات في حينها الى أنه سئم من التواجد تحت الأضواء مع صلاح في آنفيلد والتي كانت مسلّطة أكثر على المصري.



وعلى صعيد آخر، وضعت إدارة الهلال السعودي، الدولي المغربي يوسف النصيري، مهاجم فريق إشبيلية الإسباني، في صدارة خياراتها، تحسباً لعدم الوصول إلى اتفاق مع الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم فولهام.



ووفقاً لصحيفة “الرياضية” السعودية، فإن المفاوضات مع فولهام لضم مهاجمه ميتروفيتش، تشهد “عدم توافق” في الجوانب المالية، ما دعا إدارة الأزرق للتحرك سريعا من أجل توفير بدلاء، يتقدمهم النصيري.

وتابعت أن النصيري (26 عاما)، الذي سبق له الدفاع عن ألوان ملغا وليغانيس الإسبانيين قبل الانتقال إلى مواطنهما إشبيلية عام 2020، برز بشكل لافت مع منتخب بلاده في كأس العالم “قطر 2022″، وسجل هدفين على كندا والبرتغال.



وتأتي أنباء إمكانية رحيل النصيري عن إشبيلية، بعدما أوردت وسائل إعلام إسبانية أن الفريق الأندلسي مستعد للتخلي عن لاعبيه المغربيين، النصيري وحارس المرمى ياسين بونو، مقابل 60 مليون يورو.