إضراب المعلمين في صنعاء يدخل أسبوعه الثاني في مناطق سيطرة الحوثيين

السبت 29 يوليو-تموز 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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دخل إضراب المعلمين في صنعاء والمناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي أسبوعه الثاني في صنعاء، بعد تنظيم المعلمين إضرابا شاملا لإجبار المليشيا على دفع مرتباتهم.

وقال نادي المعلمين في بيان له اليوم السبت، إن الإضراب خلال الأسبوع الماضي حقق نجاحا يتجاوز 90%، سيما في الأرياف. وأكد بيان النادي أن أكبر مدارس العاصمة تجاوز الإضراب فيها تلك النسبة، حيث لم يحضر إلا في إحدى المدارس سوى 10 مدرسين من أصل 130 معلماً، بينما لم يزد عدد الطلاب في بعض المدارس الكبرى في أمانة العاصمة وصنعاء عن 10%.

وتعهد النادي بمواصلة الإضراب حتى انتظام مليشيا الحوثي بصرف مرتبات المعلمين في كافة المحافظات الخاضعة للجماعة.

وأكد النادي أن الإضراب أجبر مليشيا الحوثي على دفع حافز شهري للمعلمين من الجبايات التي تنتزعها بغير حق، فيما يرفض المعلمون هذا الحافز مطالبين بصرف مرتباتهم الكاملة مع الزيادة السنوية حسب النظام والقانون. . .