إضراب المعلمين في صنعاء يدخل أسبوعه الثاني في مناطق سيطرة الحوثيين اختتام البطولة الأولى لكرة اليد بمأرب وتتويج نادي السد بكأس البطولة وكيل محافظة مأرب..يتهم المنظمات الأممية بالتماهي والخضوع لارادة مليشيا الحوثي ..تفاصيل الغذاء العالمي يلوح بتوقيف المساعدات الإنسانية والسبب صندوق النقد الدولي يوافق على منح هذه الدولة 7.5 مليار دولار إيلون ماسك يكشف سبب تغيير اسم تويتر إلى X قبائل دهم بمحافظة الجوف تشهر مجلسها القبلي وتوجه رسائلها للمجلس الرئاسي الإصلاح ينتخب قيادة جديدة بأمانة العاصمة تفاصيل الغذاء العالمي يعلن تعليق تدخلاته في مجال الوقاية من سوء التغذية في اليمن قد تغيّر قواعد اللعبة..صحيفة أمريكية تتحدث عن تفاصيل صفقة في الشرق الأوسط
اختتمت عصر اليوم السبت الموافق 29يوليو _ تموزمنافسات البطولة الأولى لكرة اليد بمحافظة مأرب، بتتويج نادي السد بكأس هذه البطولة التي استمرت لأسبوعين. وتوج نادي السد بكأس هذه البطولة التي تقام للمرة الأولى في محافظة مأرب بعد فوزه في المباراة النهائية على نادي سبأ بنتيجة 16/26.
حيث شهد الشوط الأول من المباراة الختامية للبطولة تقدم نادي السد على منافسه نادي سبأ بنتيجة (18-9) بفارق سبعة أهداف بينهما وفي الشوط الثاني ارتفع رتم المباراة
وتبادل الفريقان تسجيل الأهداف بينهما لتنتهي المباراة بنتيجة (26-16) لصالح نادي السد.
وفي ختام البطولة كرم مدير عام مكتب الشباب والرياضة بمأرب علي حشوان ومعه مدير عام العلاقات بصندوق النشء والشباب نصر الأحمدي ورئيس فرع اتحاد كرة اليد بالمحافظة عادل الشنة نادي السد بكأس البطولة كما تم تكريم نادي سبأ بكأس المركز الثاني بالإضافة إلى تكريم عدد من المبرزين في هذه البطولة والمساهمين في إنجاحها.