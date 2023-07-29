اختتام البطولة الأولى لكرة اليد بمأرب وتتويج نادي السد بكأس البطولة

السبت 29 يوليو-تموز 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اختتمت عصر اليوم السبت الموافق 29يوليو _ تموزمنافسات البطولة الأولى لكرة اليد بمحافظة مأرب، بتتويج نادي السد بكأس هذه البطولة التي استمرت لأسبوعين. وتوج نادي السد بكأس هذه البطولة التي تقام للمرة الأولى في محافظة مأرب بعد فوزه في المباراة النهائية على نادي سبأ بنتيجة 16/26.

حيث شهد الشوط الأول من المباراة الختامية للبطولة تقدم نادي السد على منافسه نادي سبأ بنتيجة (18-9) بفارق سبعة أهداف بينهما وفي الشوط الثاني ارتفع رتم المباراة

وتبادل الفريقان تسجيل الأهداف بينهما لتنتهي المباراة بنتيجة (26-16) لصالح نادي السد.

وفي ختام البطولة كرم مدير عام مكتب الشباب والرياضة بمأرب علي حشوان ومعه مدير عام العلاقات بصندوق النشء والشباب نصر الأحمدي ورئيس فرع اتحاد كرة اليد بالمحافظة عادل الشنة نادي السد بكأس البطولة كما تم تكريم نادي سبأ بكأس المركز الثاني بالإضافة إلى تكريم عدد من المبرزين في هذه البطولة والمساهمين في إنجاحها.