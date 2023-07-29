وكيل محافظة مأرب..يتهم المنظمات الأممية بالتماهي والخضوع لارادة مليشيا الحوثي ..تفاصيل

السبت 29 يوليو-تموز 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اتهم وكيل محافظة مأرب عبدربه مفتاح الشفافية والعدالة في توزيع التدخلات الإنسانية من قبل المنظمات الأممية والدولية، وتماهيها وخضوعها لإرادة وقرارات مليشيا الحوثي الإرهابية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم السبت الموافق 29 يوليو تموز في مأرب مع فريقين أمميين يزوران المحافظة، اليوم، مستوى استجابة المنظمات الأممية لاحتياجات النازحين والمهاجرين الأفارقة في المحافظة والخدمات والتدخلات المقدمة لهم.

وطالب الوكيل مفتاح المنظمات الإيفاء بالتزاماتها والقيام بمهامها وواجبها الإنساني تجاه النازحين والمهاجرين الأفارقة والمساعدة في تقديم الرعاية والخدمات الأساسية لهم وفي مقدمتها توفير الغذاء والمياه الصالحة الشرب والمأوى والإيواء والخدمات الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات.

وبحث الوكيل مفتاح خلال لقائه بقائد فريق مراجعة أوضاع النازحين التابع للجنة المشتركة للوكالات الأممية لويس سيدا ، وبالمسؤولة الجديدة عن قسم الحماية والترحيل الطوعي بمكتب المنظمة الدولية للهجرة باليمن إيميلي بيل، في لقاءين منفصلين كلا على حدة آليات التنسيق لاستئناف الترحيل الطوعي لعدد 300 مهاجر أفريقي غير شرعي من المحافظة، إلى موطنهم خلال الفترة القادمة.

وقدم الوكيل مفتاح للفريقين شرحاً موجزاً عن أوضاع النازحين والمهاجرين الأفارقة الذين يستمر وصولهم إلى المحافظة بشكل يومي بحثاً عن الآمن والحرية والخدمات الأساسية..

وتطرق إلى التحديات والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية من أجل توفير الحماية والخدمات للنازحين والمهاجرين رغم شحة الإمكانيات والموارد، في ظل انحدار وتراجع مستوى التدخلات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الأممية والدولية.. وحذر الدكتور مفتاح، من كارثة إنسانية جراء انحدار وتراجع التدخلات الإنسانية للمنظمات الأممية والدولية في المحافظة..

مؤكداً أن ناقوس الخطر ينذر بحدوث مجاعة محققة.. من جانبهما أشاد الفريقان الزائران للمحافظة بالدور الكبير للسلطة المحلية لتقديم الخدمات للنازحين والمهاجرين الأفارقة والتعاون والتسهيلات التي تقدمها للمنظمات الأممية والدولية لإنجاح مهامها الإنسانية.