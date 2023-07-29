الغذاء العالمي يلوح بتوقيف المساعدات الإنسانية والسبب

السبت 29 يوليو-تموز 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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لوح برنامج الغذاء العالمي أن فجوة التمويل الضخمة في اليمن ستجبر برنامج الأغذية العالمي على قطع المساعدات عن 7 ملايين شخص في أغسطس/آب.

وقال نائب المدير التنفيذي لـ"برنامج الغذاء العالمي" كارل سكاو -في مؤتمر صحافي- إن المنظمة الدولية اضطرت إلى قطع الغذاء والمدفوعات النقدية والمساعدات لملايين الأشخاص في العديد من البلدان بسبب "أزمة تمويل معوقة" أدت إلى انخفاض تبرعاتها بنحو النصف مع ارتفاع معدلات الجوع الحاد إلى مستويات قياسية.

وأكد أن 38 دولة على الأقل من بين 86 دولة يعمل فيها البرنامج شهدت بالفعل تخفيضات أو تخطط لقطع المساعدات قريبا، بما في ذلك أفغانستان وسورية واليمن وغرب أفريقيا، مشيرا إلى أن الاحتياجات التشغيلية لبرنامج الأغذية العالمي تبلغ 20 مليار دولار لإيصال المساعدات إلى جميع المحتاجين، لكنها تستهدف ما بين 10 مليارات و14 مليار دولار، وهو ما تلقته الوكالة في السنوات القليلة الماضية.

وذكر أن تمويل خطة برنامج الغذاء العالمي في اليمن للأشهر من (أغسطس 2023 - يناير 2024)، لم تمول سوى بنسبة 28% فقط، من إجمالي المبلغ المطلوب والمقدر بـ1,05 مليار دولار أمريكي