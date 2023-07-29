إيلون ماسك يكشف سبب تغيير اسم تويتر إلى X

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كشف إيلون ماسك سبب قرار تغيير اسم Twitter إلى X، وكذلك تغيير اللوغو للاسم ذاته، لتتخلى منصة التواصل الاجتماعي عن اللوغو الشهير الخاص بها (العصفور الأزرق).
حيث أعلن ماسك أن السبب وراء تلك الخطوة هو أنها تمثل خططه لتدشين تطبيق "كل شيء".
وأضاف إيلون ماسك "اسم Twitter كان منطقياً عندما كان متاحاً كتابة رسالة من 140 حرفاً مثل تغريد الطيور..لكن الآن يمكننا نشر أي شيء تقريباً بما في ذلك فيديوهات مدتها عدة ساعات".