قبائل دهم بمحافظة الجوف تشهر مجلسها القبلي وتوجه رسائلها للمجلس الرئاسي

السبت 29 يوليو-تموز 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_خاص

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تحت شعار الدعوة لوحدة الصف و مزيدا من الالتحام للصف الجمهوري خلف القيادة السياسية في سبيل إعادة مؤسسات الدولة ودحر مليشيا الحوثي الإرهابية.

نظم قبائل دهم حفل إشهار مجلس قبائل دهم التأسيسي الشامل برئاسة الشيخ يحيى مرضي الهندوس.

وفي الحفل طالب الشيخ محسن فرجة في كلمتة بأسم قبائل دهم بمحافظة الجوف المجلس الرئاسي والحكومة بدعم عملية تحرير المحافظة من قبضة مليشيا الحوثي.

ودعت القبائل في فعالية إشهار مجلس قبائل دهم كافة القوى والمكونان السياسية والقبلية إلى توحيد الصف وعقد صلح قبلي وإنهاء الثارات والعمل على استعادة المحافظة من قبضة مليشيا الحوثي ونصرة القبائل الجوفية التي تتعرض كل يوم لتعسفات المليشيا ومحاولات بسط نفوذها على المحافظة والممتلكات الخاصة والعامة وكان آخرها حصار قبائل بني نوف .

من جانبه رئيس مجلس دهم الشيخ يحيى مرضي الهندوس دعى لتعزيز لوحدة الصف وتحقيق المصالحة القبلية وتجميد الخلافات السابقة وتهيئتهم لمعركة استعادة الجوف متهعدا إن المجلس سيعمل بهمة عالية ومسؤولية تحت سقف الشرعية لما من شأنه مصلحة اليمن واليمنيين وفي بيان مجلس قبائل دهم شددت القبائل على ضرورة نبذ الخلافات الداخلية لتجاوز التحديات المحدقة بالمحافظة وتحريرها من سطوة مليشيا الحوثي.

إلى ذلك أكد عدد من المشايخ والوجاهات منهم الشيخ ربيش غالية والشيخ حمد محمد زبران تصريح لموقع "مأرب برس" ، في فعالية إشهار مجلس قبائل دهم، إن محافظة الجوف تتعرض لانتهاكات المليشيا، ومصادرتها الممتلكات الخاصة والعامة، مشددة على ضرورة نبذ الخلافات الداخلية لتجاوز التحديات، وتحرير المحافظة من سطوة الحوثيين. داعيين القوى والمكونات السياسية والقبلية كافة إلى توحيد الصف، وعقد صلح قبلي، وإنهاء الثارات، والعمل على استعادة المحافظة من قبضة مليشيا الحوثي.

وخلال الأيام الماضية، هجرت مليشيا الحوثي عشرات الأسر في مديرية المراشي، وغيرها من المناطق في الجوف؛ بعد مصادرة ممتلكاتها، كما بسطت المليشيا نفوذها على أراضي ومزارع المواطنين في المحافظة.

وكانت مليشيا الحوثي قد أقرت بمصرع 7 من مقاتليها بينهم قيادي يحمل رتبة لواء خلال المعارك الدائرة مع القوات الحكومية.

وقالت المليشيا إنها شيعت في صنعاء جثمان قائد محور المرازيق، التابع لها، محمد أحمد النصرة، الذي قتل بالمعارك الدائرة في محافظة الجوف.

وفي شهري مارس ونوفمبر العام الماضي، استهدفت مليشيا الحوثي العديد من المنازل وهجرت العشرات من الأسر من مساكنهم في وادي مذاب من أبناء قبيلة ذو محمد مديرية المراشي المحاذية لمحافظة عمران تحت الضغط واستخدام القوة بمبررات واهية تتعلق بقضايا قبلية مع قبيلة سفيان إلى مديرية المتون ومناطق أخرى.

وسبق أن خاضت قبائل ذو محمد بالجوف نزاعا مسلحا على ملكية منطقة العادي في وادي مذاب مع قبيلة سفيان التابعة لمحافظة عمران وسط اتهمت من قبل ذو محمد لمليشيا الحوثي بمساندتها ضدها وتهجير سكانها والبسط على أراضيها الزراعية.

وخلال الأيام الماضية، أرسلت مليشيا الحوثي الإرهابية أكبر حملة عسكرية تضم مئات الأطقم والآليات بمسلحيها المدججين بالأسلحة في محافظة الجوف لمحاصرة مناطق آهلة بالسكان يسكنها قبائل بني نوف وهمدان وذو محمد في عدد من مديريات المحافظة عقب مقتل أحد قياداتها الميدانية وقامت بنشرها تلك الحملة على الطرقات والخطوط الطويلة الرابطة بين المديريات واستحدثت حواجز تفتيش للتضييق على أبناء القبائل بهدف إخضاعهم