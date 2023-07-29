اندلاع مواجهات عنيفة مع الإنقلابيين شرق وغرب تعز

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قالت قيادة محور تعز العسكري اليوم السبت إن قوات الجيش والمقاومة تخوض مواجهات عنيفة ضد مليشيا الحوثي في محيط معسكر التشريفات في الجبهة الشرقية.
كما قالت أن قوات الجيش أحبطت محاولة تسلل نفذتها المليشيا في جبهة مقبنة بالريف الغربي للمحافظة.
ووفق المركز الإعلامي لقيادة المحور، فإن المواجهات تزامنت مع سقوط قتيل حوثي وجرح آخر، أثناء محاولتهما زرع عبوة ناسفة في الجبهة الشمالية للمدينة.