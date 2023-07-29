صفقة من العيار الثقيل.. نادي النصر يجلب نجما عالميا جديدا الى الدوري السعودي

السبت 29 يوليو-تموز 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم السبت، دخول مهاجمه السنغالي ساديو ماني في مفاوضات مع النصر السعودي.

وقال النادي البافاري، على حسابه على "تويتر" إن "ساديو ماني في مفاوضات لتغيير النادي لذا لن يكون ضمن التشكيلة اليوم".

وفي مفاجأة من العيار الثقيل، وضع نادي النصر السعودي، المهاجم السنغالي ساديو ماني، في قائمة الفريق الأول لكرة القدم، ببطولة كأس العرب للأندية البطلة المقامة حاليا في السعودية..

ولم يعلن النصر بشكل رسمي بعد عن تعاقده مع ماني، ولكن تقارير صحفية، ذكرت أن السنغالي سيتجه للعب في الدوري السعودي، وأشارت إلى أنه أصبح على أعتاب الانضمام للنصر من بايرن ميونخ بعقد مدته ثلاث سنوات.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فقد وضع النصر، اسم ماني في البطولة العربية، تحسبا للتعاقد معه في أي وقت.

وكشفت الصحيفة، أن المهاجم السنغالي، سيكون بمقدوره اللعب مع النصر في كأس العرب للأندية البطلة، بمجرد تسجيل اسمه بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

ومن جانبه، أكد خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، الإيطالي فابريزيو رومانو، دخول صفقة انتقال ماني إلى النصر، في المراحل الأخيرة، بعد تقدم المفاوضات بشكل سريع في الساعات الماضية.

وأوضح رومانو عبر حسابه في "تويتر"، أن النصر سيدفع نحو 37 مليون يورو إلى نادي بايرن ميونخ من أجل شراء المدة المتبقية في عقد اللاعب الذي يرتبط مع النادي البافاري حتى العام 2025.

يذكر أن النصر يتواجد في المجموعة الثالثة بالبطولة العربية، إلى جانب كل من نادي الشباب السعودي والزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي.

وافتتح النصر مشاركته في البطولة مساء امس الجمعة بتعادل سلبي امام مواطنه نادي الشباب.

والاربعاء الماضي أكد رئيس نادي بايرن ميونخ، هيربرت هاينر، أن النادي على علم "بمحادثات أولية" حول انتقال المهاجم ساديو ماني من البايرن إلى نادي النصر السعودي.

وقال هاينر في اليابان خلال جولة للنادي البافاري قبل الموسم حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ": "بايرن أبلغ بذلك (بمفاوضات ماني مع النصر السعودي).. لكن هذه محادثات أولية. علينا أن ننتظر لنرى".

ويوم الخميس أكدت تقارير صحفية فرنسية، أن السنغالي ساديو ماني، مهاجم بايرن ميونخ، وافق على العرض المقدم من نادي النصر السعودي للانتقال إلى صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأفادت صحيفة "ليكيب" في تقرير لها، بأن انتقال ساديو ماني للدوري السعودي لم يتم حتى الآن بشكل رسمي، لكن اللاعب السنغالي وافق مبدئيا على العرض المقدم له من نادي النصر "العالمي"، ليصبح ثالث صفقات النادي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد الإيفواري سيكو فوفانا والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

وذكرت الصحيفة أن ساديو ماني (31 عاما) انضم إلى صفوف الفريق البافاري العام الماضي، قادما من نادي ليفربول، حيث شارك مع الفريق الألماني في 38 مباراة، سجل خلالها 12 هدفا فضلا عن 5 تمريرات حاسمة في جميع البطولات.

وكان المهاجم السنغالي قد حصل على إذن من إدارة نادي بايرن ميونخ بالتفاوض مع الأندية السعودية المهتمة بضمه، وربما يرغب في اللعب إلى جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر.

وجاء ذلك، بعدما خرج اللاعب من حسابات توماس توخيل، مدرب الفريق، الذي لا ينوي الاعتماد عليه في الموسم المقبل، وفقا لما أكدته صحيفة "بيلد" الألمانية في الأيام الماضية.