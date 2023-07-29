صفقة من العيار الثقيل.. نادي النصر يجلب نجما عالميا جديدا الى الدوري السعودي الحوثي يتجنب ذكر اسم السعودية ويدعو أنصاره الى الجهوزية مساعدات جديدة لليمن من بريطانيا وامريكا بقيمة 228 مليون دولار السعودية تسبب ازعاجا كبيرا لأوروبا بصفقات تاريخية غير مسبوقة.. النجم السابق ياسر القحطاني يرد بقسوة شاهد بالصور.. ما عثرت عليه شرطة تعز في وكر 20 شخصا مطلوبين لأجهزة الأمن الجيش السوداني يكشف عن صد هجوما لقوات الدعم السريع بهدف السيطرة على سلاح المدرعات بعد حوادث حرق المصحف.. السويد تتجه لاتخاذ أول قرار نجوم ومفاجآت.. البطولة العربية تبدأ الكشف عن أسرارها رسائل فيديو قصيرة ومباشر.. واتساب يطلق ميزة جديدة طال انتظارها دولة عربية تستحوذ على ثلث صادرات إفريقيا الزراعية إلى روسيا
دعا زعيم مليشيا الحوثي في اليمن، عبدالملك الحوثي أنصاره إلى "الجهوزية الدائمة'' والاستعداد لمواصلة ما اسماه ''التصدي للأعداء لردعهم وإنقاذ البلد من شرهم وطغيانهم ومؤامراتهم، وأن يستلهم من مدرسة الإسلام وسيد الشهداء ورفاقه دروس الثبات والوفاء والوعي والبصيرة".
وفي كلمة مسجلة أذيعت على التظاهرات الذين احتشدوا امس بمناسبة ذكرى يوم عاشوراء ومقتل الحسين بن علي عليهما السلام، اعتبر زعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي "إحياء هذا الذكرى والحديث عن نهضة سبط رسول الله .. واستشهاده وواقعة كربلاء دليلاً على الأثر الكبير والعميق والممتد لنهضته ولشهادته".
وقال الحوثي إن "الأمة في هذا العصر تواجه الطغيان والشر والإجرام اليزيدي المتمثل في اللوبي الصهيوني وأمريكا وإسرائيل وحلفائهم وأعوانهم، حيث أصبحت حربهم صريحة ضد القرآن الكريم.. بهدف إخضاع البشر واستعبادهم والسيطرة التامة عليهم، إضافة إلى حروبهم وحصارهم واعتداءاتهم المستمرة على الشعوب بالحروب وإثارة الفتن والحصار ونهب الثروات والتجويع كما يفعلون في فلسطين وضد الشعب اليمني وفي أقطار أخرى من العالم الإسلامي".
وتجنب زعيم الميليشيا ذكر اسم المملكة العربية السعودية من بين "قوى الشر والإجرام اليزيدي"،حد وصفه' وهو الذي يحرص على إدراجها في كل خطاباته خلال السنوات الماضية.