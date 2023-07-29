الحوثي يتجنب ذكر اسم السعودية ويدعو أنصاره الى الجهوزية

السبت 29 يوليو-تموز 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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دعا زعيم مليشيا الحوثي في اليمن، عبدالملك الحوثي أنصاره إلى "الجهوزية الدائمة'' والاستعداد لمواصلة ما اسماه ''التصدي للأعداء لردعهم وإنقاذ البلد من شرهم وطغيانهم ومؤامراتهم، وأن يستلهم من مدرسة الإسلام وسيد الشهداء ورفاقه دروس الثبات والوفاء والوعي والبصيرة".

وفي كلمة مسجلة أذيعت على التظاهرات الذين احتشدوا امس بمناسبة ذكرى يوم عاشوراء ومقتل الحسين بن علي عليهما السلام، اعتبر زعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي "إحياء هذا الذكرى والحديث عن نهضة سبط رسول الله .. واستشهاده وواقعة كربلاء دليلاً على الأثر الكبير والعميق والممتد لنهضته ولشهادته".

وقال الحوثي إن "الأمة في هذا العصر تواجه الطغيان والشر والإجرام اليزيدي المتمثل في اللوبي الصهيوني وأمريكا وإسرائيل وحلفائهم وأعوانهم، حيث أصبحت حربهم صريحة ضد القرآن الكريم.. بهدف إخضاع البشر واستعبادهم والسيطرة التامة عليهم، إضافة إلى حروبهم وحصارهم واعتداءاتهم المستمرة على الشعوب بالحروب وإثارة الفتن والحصار ونهب الثروات والتجويع كما يفعلون في فلسطين وضد الشعب اليمني وفي أقطار أخرى من العالم الإسلامي".

وتجنب زعيم الميليشيا ذكر اسم المملكة العربية السعودية من بين "قوى الشر والإجرام اليزيدي"،حد وصفه' وهو الذي يحرص على إدراجها في كل خطاباته خلال السنوات الماضية.