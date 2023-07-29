مساعدات جديدة لليمن من بريطانيا وامريكا بقيمة 228 مليون دولار

السبت 29 يوليو-تموز 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، تقديم مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 228 مليون دولار، لتوفير الرعاية الصحية للنساء والأطفال، المتضررين من الحرب في اليمن.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان لها، أن برنامج المساعدات يستمر لأربعة أعوام، يوفر رعاية صحية لنحو مليون طفل وامرأة، خلال العام الواحد.

وأضاف البيان، أن المملكة المتحدة ما تزال ملتزمة بمعالجة الأزمة الإنسانية في اليمن، وستعمل على توفير دعم حيوي للنساء والأطفال، الأكثر تضررا من الحرب.

من جانب آخر، أكد مكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن المساهمة الأمريكية توفر الإغاثة الطارئة لـ1.3 مليون من النساء والفتيات الأشد ضعفاً في اليمن.

وأوضح صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان صحفي، أن دعم الوكالة الأمريكية سيسهم في تقديم خدمات شاملة ومدمجة للصحة الإنجابية والحماية والصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي، في 14 مستشفى، وأربع عيادات متنقلة.

وأكد الصندوق الأممي، أن "أكثر من 5 مليون من النساء والفتيات في سن الإنجاب، يعانين من الوصول المحدود أو عدم الوصول لخدمات الصحة الإنجابية، من بينهن 1.5 مليون من النساء الحوامل يعانين من سوء التغذية الحاد".

وأشار الصندوق الأممي، إلى أن احتياج النساء والفتيات في اليمن، يصل لنحو 40 مليون دولار، خلال الأشهر الخمسة القادمة، لتمويل الاستجابة المنقذة للحياة، في مجال الصحة الإنجابية والحماية.