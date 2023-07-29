شاهد بالصور.. ما عثرت عليه شرطة تعز في وكر 20 شخصا مطلوبين لأجهزة الأمن

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أكدت إدارة شرطة محافظة تعز أن الحملة الأمنية مستمرة في إجراءات التحقيق مع المتهمين باغتيال منسق برنامج الغذاء العالمي وضبط متفجرات وعبوات ناسفة واستعادة منهوبات لعدد من المواطنين.
وأوضح بيان صحفي صادر عن إدارة شرطة المحافظة أن الحملة الأمنية مستمرة والتحقيقات مع المضبوطين والافراج عن من ثبت براءتهم.
ولفت الى نتائج الحملة الأمنية بعد ضبط منفذي جريمة اغتيال منسق برنامج الغذاء العالمي "مؤيد حميدي" و 20 أخرين ، كان بحوزتهم أسلحة ومتفجرات وعبوات ناسفة وقذائف وأجهزة اتصالات وذلك في الأماكن التي تم مداهمتها بقرارات من النيابة العامة.
وأضاف أن الحملة عملت على مواصلة الرصد والتحري وملاحقة المطلوبين والعثور معهم على 17 كيلو من مادة الـ تي ان تي و3كيلو بارود وأسلاك نحاسية وبطاريات وهواتف ومضبوطات منها سيارتين وسلاح لأحد المواطنين.
وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية عملت اتخاذ الإجراءات الاحترازية والمشددة الكفيلة بتوفير الأمن والاستقرار والقضاء على الاختلالات الامنية وعدم تكرار ماحدث وتوفير البيئة الأمنة لنشاط المنظمات وأبرزها توفير الحماية الكافية ونقاط التفتش ومنع الحركة الليلية للدراجات النارية وتنظيم حمل السلاح وتسيير الدوريات .