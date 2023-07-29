الجيش السوداني يكشف عن صد هجوما لقوات الدعم السريع بهدف السيطرة على سلاح المدرعات بعد حوادث حرق المصحف.. السويد تتجه لاتخاذ أول قرار نجوم ومفاجآت.. البطولة العربية تبدأ الكشف عن أسرارها رسائل فيديو قصيرة ومباشر.. واتساب يطلق ميزة جديدة طال انتظارها دولة عربية تستحوذ على ثلث صادرات إفريقيا الزراعية إلى روسيا صحيفة مشهورة تكشف أوكرانيا في استخدام صواريخ كوريا الشمالية المدمرة لقصف القوات الروسية اختتام برنامج طبي لعلاج جرحى الجيش والمقاومة في مأرب واشنطن تصفع التنين الأصفر..و حزمة مساعدات عسكرية أميركية ضخمة لتايوان قد ترعب الصين صحيفة بريطانية: بوادر ومؤشرات توحى بعودة الحرب في اليمن أغتيال شيخ قبلي في محافظة البيضاء تفاصيل وصورة
أفادت مصادر عسكرية في الجيش السوداني، اليوم السبت، بأن وحدات الجيش صدت هجوما شنته قوات الدعم السريع بهدف السيطرة على سلاح المدرعات.
وأفادت المصادر بسماع دوي انفجارات قوية في محيط سلاح المدرعات التابع للجيش السوداني جنوبي الخرطوم.
كما تحدث المصادر عن سماع أصوات الأسلحة الثقيلة والمدافع بشكل متقطع شمال مدينة أمدرمان