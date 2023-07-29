نجوم ومفاجآت.. البطولة العربية تبدأ الكشف عن أسرارها رسائل فيديو قصيرة ومباشر.. واتساب يطلق ميزة جديدة طال انتظارها دولة عربية تستحوذ على ثلث صادرات إفريقيا الزراعية إلى روسيا صحيفة مشهورة تكشف أوكرانيا في استخدام صواريخ كوريا الشمالية المدمرة لقصف القوات الروسية اختتام برنامج طبي لعلاج جرحى الجيش والمقاومة في مأرب واشنطن تصفع التنين الأصفر..و حزمة مساعدات عسكرية أميركية ضخمة لتايوان قد ترعب الصين صحيفة بريطانية: بوادر ومؤشرات توحى بعودة الحرب في اليمن أغتيال شيخ قبلي في محافظة البيضاء تفاصيل وصورة بيان مصري بشأن ناقلة صافر المتهالكة في اليمن إحصائية لانتهاكات الحوثي في تعز خلال يونيو الماضي
بعد أسابيع من اختبارها، أعلن تطبيق "واتساب" للمراسلة الفورية إطلاق ميزة جديدة تخص رسائل الفيديو القصيرة والمباشرة.
وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن الخاصية الجديدة يجري حاليا تعميمها على كل المستخدمين، مشيرة إلى أنها ستجعل "الدردشات" أفضل.
وذكرت "واتساب"، المملوكة لشركة "ميتا"، في منشور على مدونتها: غيّرت الرسائل الصوتية في واتساب الطريقة التي يتواصل بها الأشخاص من خلال توفير طريقة سريعة وآمنة لمشاركة رسائلك بصوتك.
يسرنا انطلاقا من هذه الخاصية، طرح رسائل الفيديو الفورية الجديدة.
يمكنك الآن تسجيل مقاطع فيديو شخصية قصيرة ومشاركتها مباشرة في الدردشة.
بدأ الحديث عن هذه الخدمة في أبريل الماضي.
"قنوات" واتساب تنطلق في دول جديدة بينها عربية كيف تعمل الميزة الجديدة؟
كل ما يحتاجه مستخدمو "WhatsApp" هو الضغط على زر "الرسائل الصوتية" مرة واحدة، ليتحول إلى "رسائل الفيديو القصيرة".
بعدها، يمكن تسجيل المقطع لمدة لا تتجاوز الـ60 ثانية. الفيديو، الذي يجري تسجيله، لا يمكن تعديله أو إعادة إرساله مرة أخرى، مما يجعله "حصريا" للمرسل إليه. يعتقد أن الميزة مستوحاة من التطبيق المنافس "سناب شات".