آخر الاخبار

نجوم ومفاجآت.. البطولة العربية تبدأ الكشف عن أسرارها رسائل فيديو قصيرة ومباشر.. واتساب يطلق ميزة جديدة طال انتظارها دولة عربية تستحوذ على ثلث صادرات إفريقيا الزراعية إلى روسيا صحيفة مشهورة تكشف أوكرانيا في استخدام صواريخ كوريا الشمالية المدمرة لقصف القوات الروسية اختتام برنامج طبي لعلاج جرحى الجيش والمقاومة في مأرب واشنطن تصفع التنين الأصفر..و حزمة مساعدات عسكرية أميركية ضخمة لتايوان قد ترعب الصين صحيفة بريطانية: بوادر ومؤشرات توحى بعودة الحرب في اليمن أغتيال شيخ قبلي في محافظة البيضاء تفاصيل وصورة بيان مصري بشأن ناقلة صافر المتهالكة في اليمن إحصائية لانتهاكات الحوثي في تعز خلال يونيو الماضي

دولة عربية تستحوذ على ثلث صادرات إفريقيا الزراعية إلى روسيا

السبت 29 يوليو-تموز 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
عدد القراءات 142

 

 

أفاد وزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف، أن الصادرات من المنتجات الزراعية من إفريقيا إلى روسيا سجلت زيادة بنسبة 10% في النصف الأول من 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال الوزير للصحافيين خلال فعاليات قمة "روسيا ـ افريقيا"، اليوم الجمعة في سانت بطرسبورغ:

"شهدت الأشهر الستة الأولى من العام زيادة استيراد المنتجات الزراعية من إفريقيا بنسبة 10%، حيث تعتبر مصر من الموردين الرئيسيين، بنسبة الثلث، تليها جنوب إفريقيا وساحل العاج والمغرب وكينيا".

وأشار الوزير إلى أن السوق الروسية تعاني نقصاً في البرتقال الإفريقي وغيرها من الحمضيات والكاكاو والتبغ الخام وغيرها من المنتجات الأخرى التي لا يتم إنتاجها في روسيا بسبب الظروف المناخية، وفقا لوكالة "تاس".

وعادة ما تستورد روسيا البطاطس المصرية في غير موسمها

إقراء أيضاً
اشتعال نحو 4000 سيارة على متن سفينة قبالة ساحل هذه الدولة
اتفاقية لتشغيل 10 آلاف شاب من دولة عربية في ألمانيا
الذهب عند أعلى مستوى في أسبوع
هبوط مفاجئ في أسعار النفط
بعد ايام من اعلان المليشيات توقيعها اتفاقًا مع الأمم المتحدة.. شركة صافر تحذر من
دولة خليجية تحقق فائضاً في ميزانيتها لأول مرة منذ 9 سنوات
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة اقتصاد

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول