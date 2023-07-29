نجوم ومفاجآت.. البطولة العربية تبدأ الكشف عن أسرارها رسائل فيديو قصيرة ومباشر.. واتساب يطلق ميزة جديدة طال انتظارها دولة عربية تستحوذ على ثلث صادرات إفريقيا الزراعية إلى روسيا صحيفة مشهورة تكشف أوكرانيا في استخدام صواريخ كوريا الشمالية المدمرة لقصف القوات الروسية اختتام برنامج طبي لعلاج جرحى الجيش والمقاومة في مأرب واشنطن تصفع التنين الأصفر..و حزمة مساعدات عسكرية أميركية ضخمة لتايوان قد ترعب الصين صحيفة بريطانية: بوادر ومؤشرات توحى بعودة الحرب في اليمن أغتيال شيخ قبلي في محافظة البيضاء تفاصيل وصورة بيان مصري بشأن ناقلة صافر المتهالكة في اليمن إحصائية لانتهاكات الحوثي في تعز خلال يونيو الماضي
أفاد وزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف، أن الصادرات من المنتجات الزراعية من إفريقيا إلى روسيا سجلت زيادة بنسبة 10% في النصف الأول من 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال الوزير للصحافيين خلال فعاليات قمة "روسيا ـ افريقيا"، اليوم الجمعة في سانت بطرسبورغ:
"شهدت الأشهر الستة الأولى من العام زيادة استيراد المنتجات الزراعية من إفريقيا بنسبة 10%، حيث تعتبر مصر من الموردين الرئيسيين، بنسبة الثلث، تليها جنوب إفريقيا وساحل العاج والمغرب وكينيا".
وأشار الوزير إلى أن السوق الروسية تعاني نقصاً في البرتقال الإفريقي وغيرها من الحمضيات والكاكاو والتبغ الخام وغيرها من المنتجات الأخرى التي لا يتم إنتاجها في روسيا بسبب الظروف المناخية، وفقا لوكالة "تاس".
وعادة ما تستورد روسيا البطاطس المصرية في غير موسمها