دولة عربية تستحوذ على ثلث صادرات إفريقيا الزراعية إلى روسيا

السبت 29 يوليو-تموز 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أفاد وزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف، أن الصادرات من المنتجات الزراعية من إفريقيا إلى روسيا سجلت زيادة بنسبة 10% في النصف الأول من 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال الوزير للصحافيين خلال فعاليات قمة "روسيا ـ افريقيا"، اليوم الجمعة في سانت بطرسبورغ:

"شهدت الأشهر الستة الأولى من العام زيادة استيراد المنتجات الزراعية من إفريقيا بنسبة 10%، حيث تعتبر مصر من الموردين الرئيسيين، بنسبة الثلث، تليها جنوب إفريقيا وساحل العاج والمغرب وكينيا".

وأشار الوزير إلى أن السوق الروسية تعاني نقصاً في البرتقال الإفريقي وغيرها من الحمضيات والكاكاو والتبغ الخام وغيرها من المنتجات الأخرى التي لا يتم إنتاجها في روسيا بسبب الظروف المناخية، وفقا لوكالة "تاس".

وعادة ما تستورد روسيا البطاطس المصرية في غير موسمها