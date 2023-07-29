صحيفة مشهورة تكشف أوكرانيا في استخدام صواريخ كوريا الشمالية المدمرة لقصف القوات الروسية

السبت 29 يوليو-تموز 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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ذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم السبت أن جنودا أوكرانيين شوهدوا وهم يستخدمون صواريخ كورية شمالية قالوا إن دولة "صديقة" استولت عليها من سفينة ثم سلمتها لأوكرانيا.

وقالت الصحيفة إن وزارة الدفاع الأوكرانية أشارت إلى أن الأسلحة تم الاستيلاء عليها من الروس. وتتهم الولايات المتحدة كوريا الشمالية بتزويد روسيا بأسلحة منها شحنات تقول إنها تتم عن طريق البحر، لكنها لم تقدم دليلا على ذلك ولم يتم رصد أسلحة كورية شمالية على نطاق واسع في ساحات القتال في أوكرانيا.

وتنفي كوريا الشمالية وروسيا إجراء صفقات أسلحة. وقال تقرير الصحيفة إن القوات الأوكرانية عرضت الأسلحة الكورية الشمالية بالقرب من مدينة باخموت الشرقية المدمرة، والتي كانت موقع قتال وحشي طويل الأمد.

وقام وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو بزيارة نادرة إلى بيونغيانغ الأسبوع الماضي للاحتفال بالذكرى السبعين لانتهاء الحرب الكورية، وهي أول زيارة يقوم بها مسؤول دفاعي روسي كبير منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991.

وخلال الزيارة، تم تصوير شويجو وهو يشاهد الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية المحظورة مع الزعيم كيم جونج أون في عرض عسكري في بيونغيانغ، ما يشير إلى تعميق العلاقات بين البلدين اللذين لكل منهما خلافات مع الولايات المتحدة