اختتام برنامج طبي لعلاج جرحى الجيش والمقاومة في مأرب

السبت 29 يوليو-تموز 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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اختتم اليوم بمحافظة مأرب، برنامج الطبيب الزائر الـ 36 في الجراحة التجميلية لجرحى الجيش والمقاومة الذي نظمته اللجنة الطبية العسكرية بالتعاون مع هيئة مستشفى مأرب العام.

وخلال الاختتام أشاد رئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء الركن عبد العزيز الفقيه، بجهود اللجنة الطبية العسكرية وهيئة مستشفى مأرب ودورهما في علاج جرحى الجيش والمقاومة والتخفيف من معاناتهم.

من جانبه، أوضح رئيس اللجنة الطبية العسكرية العميد الركن عبد العليم حسان، أن اللجنة استضافت في هذا البرنامج البروفيسور محمد اللبان، استشاري جراحة التجميل في جمهورية مصر العربية.

مشيرا إلى أن الطبيب الزائر نفذ خلال هذا البرنامج نحو 57 عملية جراحية تجميلية، منها 8 عمليات معقدة جميعها استهدفت جرحى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية البواسل.

بدوره اعتبر نائب رئيس هيئة مستشفى مأرب العام للشؤون الفنية الدكتور وجدي المخلافي، أن هذه البرامج الطبية النوعية تعد فرصة لتدريب وتأهيل الكادر الطبي في الهيئة.