صحيفة بريطانية: بوادر ومؤشرات توحى عن عودة الحرب في اليمن

السبت 29 يوليو-تموز 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 85

تحدثت صحيفة دولية عن وجود مؤشرات وبوادر لعودة الحرب في اليمن بعد انسداد القنوات الدبلوماسية مع المليشيات الحوثية.

وقالت صحيفة اندبندنت البريطانية، إن غيوم الحرب تتجمع مجددًا حول العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

وأوضحت أن بوادر استئناف الحرب بدأت بالظهور حول خطوط التماس، إذ يتأهب الطرفان لمعركة جديدة، وذلك بعد تراجع قنوات التفاهم الدبلوماسي لإنهاء الأزمة اليمنية. وأشارت الصحيفة إلى تصريحات رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز الذي تعهد خلال مسير عسكري، إلى خطوط التماس، بـ “القضاء على الميليشيات الحوثية” متوعداً بـ “وصول طلائع القوات المسلحة إلى العاصمة صنعاء” بعد أسابيع من إجراء حوثي مماثل في كل من محافظتي إب في الوسط وتعز في الجنوب الغربي.

ويوم الأربعاء الماضي اختتم الجيش اليمني مسيراً عسكرياً نظمته قيادة المنطقة العسكرية السابعة، شاركت فيه قوات الاحتياط التابعة للمنطقة “الدورة الثالثة صاعقة لمسافة 40 كيلومتراً”. واستعرضت الصحيفة الموقف الحوثي المتعنت بشأن السلام في اليمن، مستندة إلى تصريحات القيادي في المليشيات حسين العزي، الذي أعلن سابقًا عن شروط تعزز حال الانسداد السياسي، وفق الصحيفة