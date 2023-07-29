أغتيال شيخ قبلي في محافظة البيضاء تفاصيل وصورة

السبت 29 يوليو-تموز 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أفادت مصادر محلية بمقُتل شيخ قبلي برصاص مسلحين في مديرية صباح بمحافظة البيضاء (وسط اليمن). وأكدت مصادر محلية ، إن مسلحين قبليين أقدموا على قتل الشيخ ناصر محمد صالح الصباحي أثناء مروره بالخط العام في منطقة "زخم" بمديرية صباح على متن دراجة نارية وفقا لما أوردته وكالة خبر.

وأوضحت المصادر أن المسلحين الذين كانوا يستقلون سيارة تعمدوا صدم الدراجة النارية التي كان يقودها الشيخ الصباحي وهو في طريق منطقة "زخم" بالخط العام الرابط بين مسقط رأسه قرية سعيد مديرية صباح المؤدي إلى مدينة رداع ما أدى الى انقلاب الشيخ من على الدراجة وتعرض لإصابة بالغة جراء الاصطدام المتعمد وباشر المسلحون بإطلاق الرصاص عليه وهو ملقى على الأرض وأردوه قتيلاً على الفور.

ورجحت المصادر أن المسلحين ينحدرون من قبائل آل أبو صريمة - قيفه، لافتين الى أن الحادثة انتقامية على خلفية قضية ثأر قبلي أسفرت عن مقتل الشيخ القبلي عبدالعزيز أبو صريمة.

وعادت قضايا الثأر القبلي إلى السطح منذ سيطرة مليشيا الحوثي على البيضاء مع استمرار تغذيتها وتأجيجها لقضايا الثأرات والنزاعات القبلية، في انتهاج لسياسة فرق تسد بهدف إخضاع القبائل وفق مراقبين للشان اليمني