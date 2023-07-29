بيان مصري بشأن ناقلة صافر المتهالكة في اليمن

السبت 29 يوليو-تموز 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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رحبت مصر ببدء تنفيذ خطة الأمم المتحدة لإنقاذ خزان النفط العائم (صافر) قبالة سواحل الحديدة، وذلك عبر البدء في تفريغ حمولته.

وأكدت “الخارجية المصرية” في بيان لها، دعم مصر الكامل للجهود الدولية التي تقودها الأمم المتحدة في هذا الصدد، مشيدة بالتسهيلات المقدمة من جانب تحالف دعم الشرعية في اليمن، بما يعزز من مساعي الحفاظ على البيئة البحرية في منطقة البحر الأحمر، ويضمن سلامة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية لحركة التجارة العالمية