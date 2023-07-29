صحيفة بريطانية: بوادر ومؤشرات توحى عن عودة الحرب في اليمن أغتيال شيخ قبلي في محافظة البيضاء تفاصيل وصورة بيان مصري بشأن ناقلة صافر المتهالكة في اليمن إحصائية لانتهاكات الحوثي في تعز خلال يونيو الماضي نقابة شركة النفط في شبوة تتحدث عن تدمير وفساد ممنهج للفرع ومؤسسات الدولة (بيان ) دعم أمريكي بريطاني لقطاع الصحة في اليمن بعد مرور 100 يوم على اغتياله.. بيان هام وتوضيحي عن أسرة الشيخ الباني تطورات خطيرة.. “الروبوتات القتالية” في طريقها لغزو الدول الفقيرة اشتعال نحو 4000 سيارة على متن سفينة قبالة ساحل هذه الدولة جماعة الحوثي تستغني عن قيادي رفيع في صفوفها..تفاصيل
رحبت مصر ببدء تنفيذ خطة الأمم المتحدة لإنقاذ خزان النفط العائم (صافر) قبالة سواحل الحديدة، وذلك عبر البدء في تفريغ حمولته.
وأكدت “الخارجية المصرية” في بيان لها، دعم مصر الكامل للجهود الدولية التي تقودها الأمم المتحدة في هذا الصدد، مشيدة بالتسهيلات المقدمة من جانب تحالف دعم الشرعية في اليمن، بما يعزز من مساعي الحفاظ على البيئة البحرية في منطقة البحر الأحمر، ويضمن سلامة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية لحركة التجارة العالمية